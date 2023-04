Sot 74-vjetori i themelimit të NATO-s, Begaj: Shqipëria vendosur për të forcuar sigurinë në rajon

Sot, 4 prill, NATO kremton 74-vjetorin e themelimit.

Me rastin e kesaj dite Presidenti Bajram Begaj përmes një postimi në Twitter, ka uruar 74-vjetorin e themelimit të Natos, i cili shprehet se përmes kësaj organizate kemi 74-vite mbrojte të lirisë, demokracisë dhe vlerave euro-atlantike.

Congratulations #Finland, the latest member of @NATO! An added value to the Alliance! 🇦🇱🇫🇮

— Bajram Begaj (@BajramBegajAL) April 4, 2023