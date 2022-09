Si reagon Valbona Hoxha kur e thërrasin “mbesa e diktatorit” (FOTO LAJM)

Valbona Hoxha është mbesa e ish-diktotrit Enver Hoxha. Valbona është mjaft aktive në profilin e saj në Instagram, ku janë të rasta rrallet që ajo publikon një foto të saj.

Ajo është mjeke psikoterapiste, edhe profili i saj ka na qendër shërbime psikologjike.

Qe prej kur publikoi foton e saj në profilin “e punës” duket se i është rritur edhe aktiviteti dhe ndjekësit shqiptar komentojnë postimet e saj. Këto të fundit sigurohen që shumë shpesh t’i kujtojnë se eshtë mbesa e ish-diktotrit Enver Hoxha dhe gjithashtu të shfryjnë në profiline saj gjithë brengën që i ka mbetur nga komuzimi.

Por çfarë bën Valbona me këto komentues? Reagimi i saj është heshtja ose me sakt injorimi. Ajo nuk i kthen asnjëherë koment, ndryshe nga ç’bën me komentues të tjerë të cilat flet për tema të ndryshe që nuk kanë të bëjnë me paraardhësit e saj. Valbona është mjaft interaktive me ndjekësit e saj, por ata që i flasin për Enver Hoxhën thjesht “nuk i sheh”, nuk i përgjigjet dhe as nuk i fshin nga aty. Siç i shihni edhe në screenshot-et e bashkangjitura./albeu.com/