Si nëpër filma! Sapo hyri në banesë nisi aksioni, “skifteri” shqiptar kapet mat duke vjedhur vilën e Di Marias

Detaje të reja janë publikuar në mediat italiane për grabitjen e banesës së Angel Di Maria. Mësohet se një prej të arrestuarve është shqiptar. Grabitësi shqiptar i arrestuar mbrëmjen e së enjtes nga oficerët e policisë që penguan një grabitje në vilën e futbollistëve të Juventusit, Angel Di Maria dhe Dushan Vlahovic është 31 vjeç dhe ka një histori të gjatë me precedentë penalë.

Një goditje e studiuar tërësisht, e tentuar nga një bandë grabitqarësh të specializuar në sulmet ndaj shtëpive të futbollistëve, të cilët, megjithatë, nuk kishin marrë parasysh shërbimet e parandalimit të organizuara nga komisioneri Vincenzo Ciarambino. Komanda e grabitësve përbëhej nga 4 persona që mbërritën në Corso Alberto Picco, pranë parkut të Villa della Regina, në bordin e një Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio e regjistruar në emër të një biznesi me qira, por e gjetur e vjedhur dhe me targa të falsifikuara. Shoferi mbeti në bord, ndërsa tre burra me xhaketa sportive dhe kapele bejsbolli u ngjitën në një shkallë që të çonte në shtëpinë e dy yjeve “bardh e zi”, ku deri në sezonin e kaluar jetonin Aaron Ramsey dhe Rodrigo Betancur.

Ata ndoshta u fshehën pas një gardh dhe prisnin mbërritjen e makinës të Di Marias, i cili kaloi nëpër portë rreth orës 19:30. Pak çaste më vonë një kamerë video survejimi i filmoi ata teksa kalonin rrugën për t’u ngjitur mbi gardhin e ulët, por pajisjet inteligjente private që ruajnë vilën e kampionit argjentinas 24 orë në ditë kanë vënë re lëvizjet e dyshimta në kopsht. Alarmi në qendrën operative të komisariatit ka qenë i menjëhershëm dhe janë aktivizuar procedurat e sigurisë.