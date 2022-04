Shumë afër data e hapjes, dalin pamjet e para nga Xhamia e Namazgjasë, më e madhja në Ballkan! (VIDEO)

Xhamia e Namazgjasë, e cila po ndërtohet nga ana e Drejtorisë së Çështjeve Fetare të Turqisë dhe Fondacionit Diyanet (TDV) në kryeqytetin e Shqipërisë, Tiranë, është shumë pranë përfundimit.



Themelet e kësaj xhami u hodhën në vitin 2015 me pjesëmarrje të presidentit të Turqisë Recep Tayyip Erdoğan, dhe ajo do të ketë epitetin e xhamisë më të madhe të Ballkani, me një sipërfaqe prej 10.000 metrash dhe ka kapacitet për 5.000 besimtarë, ndërsa së bashku me hapësirat e jashtme, 10.000 besimtarë do të mund të falin namazin në të njëjtën kohë.

Më poshtë keni edhe pamjet e para të xhamisë e cila është drejt pëfundimit.