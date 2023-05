Shkoi për të drejtuar hundën te Keit, 27-vjeçares i bllokohet frymëmarrja, Skerdi Faria e kërcënon

Ai është një prej personazheve të njohur në showbizz më së shumti prej punës së tij që lidhet me vipat. Skerdi Faria, i njohur si ‘doktori i VIP-ave’ së fundmi është bërë pjesë e një skandali.

Është 27-vjeçarja Ermira Çela, e cila në FaxNews akuzon se pasi operoi hundën në klinikën “Keit”, hunda e saj u deformua dhe duke i shkaktuar probleme edhe me frymëmarrjen. Sakaq ajo denoncoi edhe neglizhencën e kësaj klinike pas operacionit, ku me kirurgun ka folur vetëm pas 4 muajve ndërsa mjekja që i kishin caktuar nuk i përgjigjej në telefon.

Pas bisedës me kirurgun italian ka qenë pronari i klinikës KEIT, Skerdi Faria, i cili ka telefonuar pacienten, pas ankesës që kjo e fundit ia ka adresuar avokates, e cila i ka kërkuar informacion zyrtar.

Gjatë bisedës, pasi e pranon gabimin që është bërë nga stafi mjekësor i klinikës së tij, Faria kërkon ta bind pacienten të rikthehet në klinikë për të kryer një ndërhyrje tjetër kirurgjikale, ku në sallë do të jetë ai vetë edhe pse nuk është kirurg që mund ta realizoj operacionin.

Faria i premton pacientes sè gjymtuar pagesën e gjithë shpenzimeve të operacionit të dytë. Ai e kërcënon pacienten duke i ofruar këshillën për të hequr dorë nga avokatja pasi, sipas tij, nuk mund të fitoj gjë. Interesant është zbulimi i faktit që Ermira nuk është pacientja e parë me të cilën është abuzuar, Sipas Farisë fajin për zgjedhjen e stafit e ka ai vetë, ata janë ca “leshko” të cilët ja “heqin petullën”.

Biseda:

Skerdi– Si je?

Pacientja– Jo aq mirë. Besoj e ke marrë vesh, përderisa më telefonove. Unë kam ardhur edhe në klinikë direkt pasi kam pasur shumë dhimbje.

Skerdi– Më frymëmarrjen ke probleme?

Pacientja– Me frymëmarrjen e kam të gjithë problemin. Marr frymë me gojë. Tani unë kam kërkuar zgjidhje nga klinika.

Skerdi– Ke të drejtë, të kërkoj ndjesë. Kur e ke në plan të vish në Shqipëri, se do ta rregullojmë këtë problem e të marrësh frymë lirshëm. Do ta bëjmë fiks fare, si ta dëshirosh.

Pacientja– Unë nga ato që kam hequr, gabimet mundet të ndodhin, janë njerëzore gabimet. Ajo që kam hequr. Të hyja prapë në klinike, që për një telefonat, për një takim për një konsultë, konsultat nuk janë respektuar fare kontrata, kur duhej ta kisha një herë në muaj. Mua një herë dhe gati bëj një vit vetëm, një herë i mora unë të flisja me doktorin.

Skerdi– Qoftë Dionën, qoftë Donatelen i kam hequr nga puna pikërisht për këtë problem. Dëmi më i madh është te ti, që ato të kanë lëne pas dorë ty, sepse mundet ta kishim zgjidhur këtë gjë në kohë. Do të doja të kishe pak besim tek unë, siç ke pasur besim edhe herën e parë. Unë do ta organizoj, do jem vetë në sallën e operacionit. Do të zgjidh problemin. Sepse, në radhë të parë, është të zgjidhet ty problemi, nuk mundet të qëndrosh kështu.

Pacientja– Në ditën e parë në muajt e parë nuk e kuptoja sa çfarë zhurme po bëja natën, derisa një natë më kanë filmuar. Nga ajo që nuk marr dot frymë bëj zhurmë. Nuk marrë dot frymë me hundë.

Skerdi– Në qoftë se ke humbur besimin te kirurgu i parë ne kemi 30 kirurgë. Mund të vëmë kirurgë të tjerë, otorino, që të zgjidhim problemin e frymëmarrjes.

Pacientja– Të them të drejtën e kam me shumë frikë.

Skerdi– Unë nuk po të them ty se do ta marrim përsipër dhe ta zgjidhim. Eja ta bëjmë një kontroll.

Pacientja– Problemi është edhe këtu, sepse ma keni ndryshuar kirurgun në momentin e fundit, pa dijeninë time. Emër tjetër më kanë dhënë dhe kur kam ardhur në momentin e fundit aty jam përballur me gjë tjetër, gjë që unë nuk isha në dijeni. Unë duhej të isha në dijeni të paktën dy ditë përpara.

Skerdi– Unë nuk e di se çfarë ka ndodhur nuk kam qenë.

Pacientja– Ka ndodhur qe më kanë dhen një kirurg tjetër. Është e drejta ime ta pranoja, apo mos ta pranoja operacionin me një doktor tjetër.

Skerdi– Po mundet të thoshe këtë doktorin tjetër nuk e dua, po nuk ia vlente ajo se kishe ardhur nga Belgjika. Tani unë po të them këtë gjë, në qoftë se nuk e ke në plan të vish vetë po ta paguaj unë biletën. Hajde këtu të jem unë me kirurgët më të mirë që kam dhe ta zgjidhim problemin.

Pacientja– Tani unë nuk mundet të them kaq shpejt se do vij tani, duke ditur se sa kohë po vuaj. Imagjino që goja ime rri e thatë gjithmonë 24 orë në 24 orë.

Skerdi– Më vjen keq që ke futur në mes një avokate, por është e drejta jote.

Pacientja– Avokaten sigurisht se unë e pashë, nuk e di se si e keni marrë vesh. I keni parë kamerat e sigurisë, nuk e di i keni parë apo jo? Duket edhe filmimi aty që sigurimi më bllokonte, nuk më linte të prisja aty ulur për të marrë kontratën.

Skerdi– Ti atë suportin plastik ku e ke hequr?

Pacientja– E kam hequr këtu, se aty më thanë qe mundet ta heqësh vetë.

Skerdi– Leukoplastet mund ti heqësh vetë, po suportin plastik nuk mundet ta heqësh as ti dhe as ndonjë tjetër.

Pacientja– Pse më thanë hiqe vetë?

Skerdi– Në qofte se e ke mesazhin ta heqësh vetë e ik nga Shqipëria është një gabim jashtëzakonisht i rëndë.

Pacientja– Ua vë në dispozicion unë të gjitha mesazhet që kam. Suportin më ka thënë infermierja mundet ta heqësh vetë, mundet ta tregoj edhe me fytyrë infermieren.

Skerdi– Operacioni është jashtëzakonisht serioz, nuk është ndërhyrje kirurgjikale dhe do ndjekësh të gjithë këshillat e mjekëve. Ato të dyja që kanë bërë në kokën e tyre i hoqa nga puna. Kë të drejtë, ca është bërë u bë, tani unë po të them hajde ta zgjidhim problemin.

Pacientja– Nuk më qas njeri lart mua ( në klinikë).

Skerdi– Po hajde moj xhan.

Pacientja– Hundët, më ka thënë, pas një viti, më ka thënë doktori.

Skerdi– Të kaloj një vit është më mirë akoma sepse shërohen më mirë indet. Tani ne presim më mirë të bëhet viti.

Pacientja– Tani, duke qenë se unë nuk jam me ju në kontakt direkt, kam vendosur avokaten, e kam vendosur se unë nuk merrem dot vesh aty edhe kur i marr në telefon thonë po, po dhe s’më marrin më.

Skerdi– Unë tani, po flasim në telefon nga numri i drejtoreshës së koordinimit që është Kamela, drejtoresha e re. Do të komunikosh gjithmonë me të, do e organizojmë ne këtu, do ta pres unë biletën me shpenzimet e mia, mos e prish terezinë. Kur të më thuash ti, gjejmë gjuhën e përbashkët me kirurgët më të mirë që kam këtu e do jem vetë në sallën e operacionit. Po duhet zgjidhur problemi tani. Bëj vizitën ti me kirurgun tënd (në Belgjikë) dhe kthej përgjigje Kamilës.

Të lutem merre këshillën time. Lëri avokatët, avokatët lekë duan e para punës, e dyta nuk zgjidh gjë. Ti kur të bësh vizitën, kaloja Kamilës dhe ajo do ma kalojë mua direkt. Do ta shoh unë që të organizojmë vizitën dhe operacionin. Këtu do jem edhe vetë prezentë. Vizitën edhe operacionin do ta paguaj unë. Më vjen keq që ke kaluar gjithë këto probleme. Më vjen keq e të kërkoj ndjesë për stafin tim.

Kur i zbulova i hoqa, se më tepër s’kam ç’bëj. Për fat të keq është edhe përgjegjësia ime në radhë të parë, i kam zgjedhur njerëzit jo të duhur për të bërë atë punë delikate ndaj dhe ndodhi problemi me ty, siç ka ndodhur edhe me pacientët e tjerë. I zbulova në kohë i hoqa nga puna. Por edhe pacientëve të tjerë, kur i shikoja që ato u përgjigjeshin si leshko, nuk dua të flas i përgjigjeshin si kafshë pacientëve të rinj. Më ka ikur petulla. Po pres përgjigjen e ORL, kur e ke?

Pacientja– Më datën një e kam.

Skerdi– Okay

bllokohet frymëmarrja skerdi faria bllokohet frymëmarrja skerdi faria bllokohet frymëmarrja skerdi faria