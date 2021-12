Sherri për “Benz-in” super luksoz, Artan Hoxha: Veliaj me kërcënoi me mesazh mafioz, unë jetoj me qira, ai ndan lekët e inceneratorëve

Gazetari Artan Hoxha, i është përgjigjur kryebashkiakut Erion Veliaj, pas replikave të këtij të fundit.

Hoxha shkruan se ai po sulmohet nga Veliaj, për shkak se ka denoncuar aferën e inceneratorëve.

Hoxha dhe Veliaj u përfshinë në replika, pasi gazetari postoi një makinë super luksoze të parkuar para Bashkisë.

Ky i fundit iu përgjigj duke thënë se Hoxha paguhet nga grupe kriminale dhe kërkon t’i vërë atij gjobë.

“E kuptoj pse e keni humbur gjakftohtësinë!

Nuk e keni me mua, e keni me inceneratorin (atë të madhin e Tiranës)!

Nuk ma falët atë që thashë para dy javësh!

E varët vath në vesh dhe në rastin me te pare, me niset mesazhin e koduar, tipik mafioz, “ose hesht, ose do të shkatërrojme”….

Ç’a t’thotë vëllai, nuk u bëj dot derman…

Nuk figuroj në borderotë tuaja (që në fakt janë paratë e taksave të qytetarëve më të varfër të Europës).

Nuk figuroj as në përfituesit e projekteve tuaja, as në përfituesit e honorareve tuaja.

Nuk jam në listën e “ndereve apo detyrimeve” tuaja.

Nuk jam në listë-pagesën e marketingut tuaj, sepse nuk kam as media, as portal, as gazetë apo revistë.

Dhe nuk e kam hapur një të tillë, ashtu si dhjetëra dhe qindra kolegë të mi, vetëm e vetëm që të mos detyrohem të trokas në derën tuaj.

Jam thjesht një taksapagues i rregullt i qytetit ku jetoj prej 25 vitesh. Paguaj çdo detyrim si çdo qytetar i Tiranës, edhe pse vazhdoj të jetoj me qira.

Nuk kam qenë, nuk jam dhe nuk do të jem kurrë në listë-pagesën e borderosë tuaj, sepse është borderoja më e madhe kriminale se çdo organizatë kriminale në këtë vend”, shkruan ai, ndërsa ka publikuar edhe një shkresë për inceneratorin e Tiranës.