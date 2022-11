“Shëndet dhe paqe për popullin shqiptar”, Serbia uron Shqipërinë për 110 vjetorin e Pavarësisë

Edhe Serbia ka uruar Shqipërinë për 110 vjetorin e Pavarësisë, nëpërmjet një postimi në Tëitter nga Ministria e Punëve të Jashtme.

We extend our congratulations to @AlbanianDiplo and to the people of #Albania, on the occasion of their Independence Day, wishing them health, prosperity and peace. pic.twitter.com/X2vjea6nmk

— MFA Serbia 🇷🇸 (@MFASerbia) November 28, 2022