Samiti i BE, Rama: Do të vijnë gazetarë që mendojnë se Shqipëria është e rrezikshme, por do të largohen duke u dashuruar me të

Kryeministri Edi Rama në një konferencë me presidenten e KE, Ursula von der Leyen, folën mbi samitin BE- Ballkani Perëndimor që do të mbahet në dhjetor në Tiranë.

Rama: Pritshmëria është të zbresin në Tiranë një herë të gjithë liderët e Eruopës.Të diskutojmë për temat e Ballkanit Perëndimor, të shohim ç’ështe bërë e ç’mund të bëhet për vitin e ardhshëm deri në samitin tjetër. Është krijuar një sinergji pozitive BE-Ballkani Perëndimor. Edhe pse nuk jemi BE, atë E e kanë kuptuar mirë. Europainë ne euopianë ata. Fatet në gjëra të mëdha i kemi të përbashkëta. Kemi bërë avancime historike na raport, rajon ku Shqipëria ka një rol të dorës së parë e BE.

Von der Leyen: Do diskutojmë situatën politike, në qendër do jetë lufta e si mund të mbështesim më tek Ukrainën. do qendrojmë krah saj derisa të duhet, Energjia do jetë gjithashtu një pikë e diskutimit. Do kenë edhe tema të tjera si infrastruktura e si do trajtohet kriza. Do të flasim për zhvillimin ekonomik dhe aktualitetin. një gjë që pres të diskutohet është mikpritja e mrekullueshme e Shqipërisë e di që do të jetë një samit i mrekullueshëm e nuk do të zhgënjehem.

Rama: Bashkë me delegacionet do vijnë edhe shumë gazetarë që i përkasin kategorisë së politikës e që rregullisht mendojnë që Shqipëria është vend i rrezikshme e do kuptojnë që Shqipëria ka vetëm një rrezik të dashurohesh me të. ju e keni kaluar tashmë e e keni humbur dashurinë tashmë.