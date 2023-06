Reforma në Kadastër, Bici: Vetëm me mbështetjen e Ramës mund të sfumojmë malin e pengesave dhe kërcënimeve

Dallëndyshe Bici, gjatë fjalës së saj në prezantimin e Reformës së Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, është shprehur se kur ka ardhur në detyrë si drejtoreshë e këtij institucioni, ka kuptuar se ishte një fole abuzimi.

Më tej ajo shpalosi planin për reformën, ndërsa shtoi se vetëm me mbështetjen e kryeministrit Edi Rama mund të arrijnë të sfumojnë korrupsionin dhe të ndryshojnë përceptimin e shqiptarëve.

“E kam më të lehtë të punoj 24 orë sesa të flas për punën që bëj. Nuk e kam menduar kurrë se në një institucion shtetëror të ishte fole abuzimi. Raporti mes të bërit nershmërisht punën dhe tendencën për të fituar përmes korrupsionit, faktkeqësisht fitonte kjo e dyta. Prandaj duhej një reformë që zyrtari të mos njihte hallexhin dhe hallexhiu të zgjidhte hallin e tij. Mundësia e vetme që zyrtarët mos t’i shihin pronat e qyetarëve si të babës, ishte krijimi i sistemit automatic digjital në shpërndarjen e praktikave, i cili nuk njeh qytet, qytetar apo zyrtar. Kemi nisur implementin e mbrojtjes se arkivës me block chain që është më i sigurt që do të impementohet Brenda vitit. Në këtë rrugë nuk jam vetëm, kam mbështetjen e kryeministrit dhe vetëm me mbështetjen e tij mund të sfumojmë mali i ndërhyrjeve, kërcënimeve, servilizmave, pengesave. Jemi vetëm në fillimin e një epoke të re të kadastrës, akoma nuk kemi dalë nga zona e errët. Më e vështira për t’u ndryshuar është perceptimi i qytetarëve dhe kjo do të jetë sfida jonë për 6 mujorin e ardhshëm”, u shpreh Bici.