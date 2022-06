Projekt-rezoluta për Srebrenicën, Balla: Shpejt do dorëzojmë në Kuvend dokument me rëndësi edhe për Kosovën

Kryetari i Grupit Parlamentar të Partisë Socialiste, Taulant Balla në një komunikim për mediat në dalje të Kuvendit ka sqaruar se më 7 korrik do të zhvillohet seanca për miratimin e rezolutë për përkujtimin e viktimave të masakrës së Srebrenicës.

Balla shtoi se seanca përkon me shpalljen e 11 korrikut nga Parlamenti Evropian si dita e përkujtimit ndërsa theksoi se në ditët në vijim PD do të dorëzojë në Kuvend edhe një dokument me rëndësi për Kosovën.

Pjesë nga fjala e Ballës:

Parlamenti Evropian shpalli 11 korrikun si datën e përkujtimit të gjenocidit në Srebenicë. Përmes diplomacisë kemi ftuar përfaqësuesë të Bosnje&Hercegovinës të jenë të pranishëm. Seanca do të zhvillohet më 7 korrik, për shkak të pamundësisë së 11 korrikut për festën e Bajramit të Vogël. Solemniteti, shto edhe faktin që Shqipëria është anëtare e përkohshme e Këshillit të Sigurimit. Ky dokument siç edhe jeni njohur, theksohet qëndrimi i qeverisë shqiptare. Duhet të kuptojmë që rezolutat janë dokument zyrtar që tregojnë dinjitetin e një shteti. është punuar nga ekspertët më të mirë nga institucionet që na përfaqësojnë si MPEJ.

Në asnjë moment Kuvendi nuk do të lejohet që të përdoret nga persona të caktuar që për çështje me rëndësi siç është për ne Kosova, të luajnë për përfitime personale. Në ditët në vijim do të kemi një tjetër dokument me rëndësi për luftën në Kosovë, por është një dokument shumë kuptimplotë dhe për të ngritur sa më lart vlerat e UCK-së./albeu.com