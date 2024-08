Prej 5 ditësh zjarr në Malin e Thatë, rrezikohet Parku i Prespës në Korçë! Kreu i zjarrfikëses: Nëse do jetë e nevojshme, ndërhyjmë me helikopter! 80 forca në terren

Vatra të mëdha zjarri janë shfaqur prej 5 ditësh në Malin e Thatë kryesisht në territorin maqedonas. Por, flakët e përmasave të mëdha kanë kaluar dhe në territorin shqiptar dhe rrezikojnë përhapjen në pyjet e Parkut Kombëtar të Prespës.

Drejtori i Përgjithshëm i Zjarrfikëses Arben Cara, në një deklaratë për mediat pas inspektimit të zjarrit ka dhënë detaje nga situata në terren. Vatrat vijojnë të jenë kative në një perimetër të gjerë dhe Cara thotë se dje është ndërhyrë me helikopter.

“Situata vazhdon me vatrën e zjarrit aktive prej 5 ditësh, edhe pse kemi ndërhyrë nga toka dhe ajri, duke qenë se shtrirja është me një perimetër shumë të gjatë, mbetet aktive por me përmasa jo shumë të mëdha. Ajo çfarë na bën të vazhdojë është se kemi të bëjmë me një sipërfaqe shkurre, ferra, bar të thatë, të cilën është e pamundur ta menaxhosh me mjete rrethanore dhe për këtë arsye, dje kemi aktivizuar helikopterin “cougar ” i cili ka punuar për një kohë të gjatë dhe ka bërë të mundur mbylljen e një vatre zjarri me perimetër goxha të gjerë”, tha Cara.

Cara thotë se nëse do të jetë e nevojshme edhe sot do të ndërhyrjne me helikopter për shuarjen e flakëve. Rreth 80 forca operacionale po punojnë për shuarjen e zjarrit që prej mëngjesit, nga tre bashkitë, Korçë, Maliq dhe Pogradec. Forcat në terren po punojnë që zjarri mos të depërtojë në parkun e Prespës, zonë e mbrojtur.