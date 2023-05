Postuan foto me doreza hekuri pak çaste para se të kryenin krimin, del foto e dy adoleshentëve që i morën jetën Fatjon Bicit

Qyteti i Gramshit dhe i gjithë opinioni publik në Shqipëri u trondit një ditë më parë, ku pas një zënke mes adoleshntësh mbeti i vrarë me thikë në zemër adoleshenti Fatjon Bici.

Në foton e mësipërme janë dy adoleshentët që i morën jetën bashkëmoshatarit të tyre, pas një debati që kishin patur me kushurërin e tij në rrjetet sociale.

Autori kryesor i vrasjes, i mituri me iniciale O.Ç kishte postuar në ditët e fundit, një foto me doreza, bashkë me një shokun e tij.