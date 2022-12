Përkujtojmë në ditën e lindjes së saj, aktoren e papersëritshme të skenës shqiptare, Drita Pelingu (FOTO LAJM)

Si sot 96 vite më parë, ka lindur aktorja e papërsëritshme e skenës shqiptare, Drita Pelingu. Aktorja është ndarë nga jeta më 2 tetor të vitit 2013 në moshën 87 vjeçare. Por do të mbetet një model i artistit të vërtetë shqiptar.

Në plejadën e shquar të aktorëve që themeluan Teatrin Kombëtar, Drita Pelingu është një emër i pazëvendësueshem që, me të drejtë, është cilësuar si një nga themelet e rëndësishem të skenës shqiptare.

Ajo ishte e vetmja vajzë që konkurroi në dhjetor 1944 dhe hyri ne janar 1945, në të parën shkolle të artit dramatik shqiptar, duke thyer te gjitha normat e shoqerise feudale dhe jo pa pasoja. Ishte vajza e vetme mes shume meshkujve, si p.sh.: Kadri Roshi, Naim Frasheri, Prokop Mima, Lazer Filipi, etj. Në 1946, është aktore profesioniste e Teatrit Popullor. Në karrieren e saj të gjatë, mbi gjashtë dekada, krijimtaria e saj artistike është e larmishme dhe e suksesshme dhe perfshin tre fusha: Se pari, si aktore e teatrit dhe e kinematografise, Drita numeron rreth 150 role, por duhet theksuar se mbi gjysma e tyre jane role kryesore, madje kryerole femerore te dramaturgjise boterore dhe asaj shqiptare.

Jane role qe do t’i kishin zili edhe aktoret e teatrit evropian e atij boteror, si Luiza Miler “Intrige dhe dashuri” e Shilerit, Gonerila “Mbreti Lir”, Gertruda “Hamleti”, Missis Ford “Grate gazmore te Undsorit” nga Shekspiri, Diana “Qeni i kopshtarit” e Lepe de Veges, Zoicika “Nje leter e humbur” Karexhales, Betti “Arturo Ui, Nena Karrar “Pushket e nenes Karrar” te Brehtit, Mariana “Tartufi” nga Molier, Klarise “Sherbetori i dy zotnive” e Goldonit, Nihal Hanem “I cuditshmi” e Nazim Hikmetit, Zebelina “Oret e Kremlinit” Pogodin, Mei “Profesioni me i vjeter” e Paola Vogel, Rouz “Rouz” e Bude “Lulet e Sheges ” e Kole Jakoves, Nena “Familja e peshkatarit” e Sulejman Pitarkes, gruaja e gjeneralit “Gjenerali i ushtrise se vdekur” e Kadarese, etj.

Eshte cilesuar si nje aktore me te dhena te shkelqyera, me nje ze melodioz e te plote, me nje te folur te rrjedhshem, me nje plastike te hirshme dhe mbi te gjitha, duke pasur nje shpirt te ndjeshem prej artisteje, ajo ka qene nje nga aktoret qe ka terhequr vemendjen e te gjithe regjisoreve shqiptare apo te huaj, duke i besuar asaj role kryesore.

Keto role, sot, jane nje fond i arte i Teatrit Kombetar. Se dyti, ne fushen e regjisores, veprimtaria e Drites eshte mjaft e gjere. Jane te paharruara per auditoret e Akademise se Arteve dhjetera provime, qe nga ushtrimet e thjeshta e deri ne spektaklet e plota. Sa e sa breza studentesh, sot, personalitete ne fushen e teatrit dhe kinematografise, kane pasur nderin dhe fatin e madh te punojne dhe te mesojne nga mjeshteria, pasioni dhe talenti i Drites.