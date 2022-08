Përfundon shorti i Champions League, këto janë të gjitha grupet: Bayern, Barça e Inter në një grup

Ka përfunduar shorti i Champions League i cili u mbajt në Stamboll dhe nisë në orën 18:00.

Si çdo vit, edhe këtë herë nuk kanë munguar përballjet e titanëve dhe grupi i ferrit.

Grupi i cili mund të cilësohet më i vështiri është grupi C, i cili përbëhet nga Bayerni, Barcelona, Inter i dhe Plzen ndërsa nuk mbetet pas as Grupi H, me Juventus, PSG, Benfica dhe Haifa.

Grupi më i dobët mund të konsiderohet Grupi D, me Frankfurt, Tottenham, SPortingun dhe Marseille.

Kujtojmë që faza e grupeve këtë sezon përfudnon më 2 nëntor për shkak të Kupës së Botës./albeu.com