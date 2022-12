Përballja me sëmundjen e rëndë/ Nuk pranonte të kurohej, Rezarta Reçi rrëfen fjalët e bashkëshortit që e bindën

Gazetarja, shumë e dashur për publikun, Rezarta Reçi ka folur për përballjen e saj me sëmundjen e rëndë nga e cila vuan. Ajo zbuloi se lajmin e përjetuan më keq familjarët e saj dhe të afërmit pasi ajo vetë e kishte kuptuar që kur i ishte shfaqur sëmundja, por kishte zgjedhur të heshtte dhe të mos kurohej duke e lënë jetën në duart e sëmundjes.

“Nuk doja të jetoja, nuk e konceptoja dot vetëm të sëmur, me kimio dhe në shtrat”, tregon gazetarja ne “Dola te Ola”.

As sëmundja dhe as mospranimi i kurimit nuk u prit mirë nga familjarët e gazetares dhe ka qenë pikërisht bashkëshorti i saj ai që e ka bindur që ajo të ndryshonte vendim.

“Mbaja derën hapur vajzës dhe mbesave, po ike ti do të iki dhe unë me ty”, ishin fjalët e tij që bën Rezartën të reflektonte.

Rezarta Reçi tregoi se nuk e mendonte dot veten të mos ngrihej nga krevati dhe ndau në program një nga bisedat e saj me doktorin, i cili i kishte thënë, “Jo vetëm do të ngrihesh nga krevati, por edhe do të kthehesh në radio”, gjë që ajo zbuloi se kishte ndodhur në tetor të këtij viti, “Jam rikthyer në radio, është një dashuri”.

Një moment shumë i bukur në program ishte kur në studio u shfaq një video-mesazh emocionues nga mbesa e Rezartës e cila i uronte gjyshes shërim sa më të shpejtë dhe i kërkonte që të mësonin biçikletën së bashku.

Gjatë kësaj periudhe të vështirë gazetarja ka shkuar dy romane, në fillim “Kolonë Zanore” dhe disa muaj më pas “Zhbërja”. Ajo tha se me anë të librit ajo donte të shpaloste atë pjesë që po kalonte duke dëshmuar gjendjen e saj të brendshme dhe jo për të rënduar të tjerët.