“Nuk shitem”, fituesja e Kafazit të Artë: Ja pse në Big Brother nuk do futesha kurrë (VIDEO)

Silvana Bushati është shprehur se në Big Brother VIP nuk do të merrte pjesë kurrë.

Pavarësisht se ka qenë pjesë e Kafazit të Artë, një format i ngjashëm me Big Brother Vip, modelja Silvana Bushati është skeptike për vërtetësinë e ngjarjeve që ndodhin brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri.

Në një intervistë për Abcneës.al, ajo shprehet se ky program funksionon në bazë të një skenari. Bushati thekson se nuk do pranonte kurrë të ishte pjesë e një formati të tillë që të përdorej për para pasi nuk pranon ta shesë veten.

Një nga reality shoë-t më të përfolura të momentit është edhe Big Brother, a ke pasur ftesë për të marrë pjesë në big brother?

Ftesat janë të shumta por duke qenë se unë kam fituar një reality shoë të tillë më është dukur si të vazhdoja sërish klasën e parë… Big Brother mesa kam parë dhe dëgjuar thonë që është diku skenar, diku provokim. Nuk do duroja dot unë si Silvana nëse do më përdornin për lojë, për lek nuk do t’a shisja kurrë veten./albeu.com/