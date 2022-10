Një muaj aspak normal, meteorologia zbulon temperaturat surprizë që do të na shoqërojnë gjatë gjithë Tetorit

Moti në vendin tonë për këtë fundjavë dhe fillim tetori do të jetë me shira të vazhdueshme, por me temperatura të larta.

Disa e sotme do të jetë më vranësira dhe reshje shiu në zonat veriore e qëndrore, që në orët e para të mëngjesit, bën me dije meteorologia Lajda Porja. Edhe pjesa e dytë e ditës së sotme dhe në orët e vona të natës, i gjithë territori do të përjetojë rrebeshe shiu, kryesisht jugu ku nuk do të mungojnë as stuhitë e erës.

Sipas Metoalb gjatë paradites dhe mbrëmjes i gjithë territori do të përjetojë rrebeshe shiu, ndërsa jugu do të jetë me stuhi ere.

Ditën e dielë pritet që të ketë pakësim të reshjeve, të cilat do të izolohen në zonat malore.

Fundjava do të ketë temperatura deri në 28-29 gradë (që janë mbi normalen për sezonin ku ndodhemi) dhe javën e ardhshme pritet të ketë ditë me diell.

Tetori do të startojë me temperatura mjaft të larta, ku në shumë zona do të jenë edhe 3-4 gradë mbi temperaturat mesatare mujore.