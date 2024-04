Myftiu i Shkodrës mesazh urimi besimtarëve myslimanë: Me zemër të mirë Fiter Bajramin! Të përhapim shpresën dhe tolerancën

Myftiu i Shkodrës, Imam Muhamed Sytari, ka përcjellë mesazhin Fiter Bajramit për besimtarët myslimanë.

“Mbyllim muajin e shenjtë thotë myftiu, por të ruajmë besën e Ramazanit, të mirësisë, për të përhapur shpresë dhe optimizëm në shoqërinë tonë.”

Fiter Bajramit është ditë gëzimi për familjet, lutjesh dhe adhurimi për të përhapur frymën e shpresës dhe dashamirësisë.

“Motra dhe vëllezër besimtarë, pas një periudhe 30 ditore ku të gjithë ne u angazhuam me agjërimin e muajit të Ramazanit, me përkrahjen e njerëzve në nevojë, me shpërndarjen e sadakave, me përuljen para duarve të zotit, me përhapjen frymës së dëshirës, tolerancës ja ku vjen edhe momenti për t’u ndarë nga ky muaj i begatë. Bëhemi gati për të pritur natën e begatë të Fitër Bajramit, për të hyrë në një atmosferë tjetër lutjesh, adhurimesh duke festuar dhe duke gëzuar me njëri tjetrin, por duke i dëshmuar njëri tjetrit aftësinë për të ruajtur besën e Ramazanit”, shprehet ai.