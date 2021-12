“Më lëndoi, ka emër të ftohtë”, Atdheu tregon të vërtetën me Bora Zemanin

Atdhe Xharavina ishte i ftuar sot në ‘Abc e Pasdites’ me Ermal Peçin ku komentoi mbi të gjitha lajmet e bujshme që kryefjalën kanë pasur pikërisht atë. Me i sinqertë se kurdo herë, Atdheu foli edhe për përfshirjen e tij me prezantuese e njohur Bora Zemani, ku është aluduar gjatë se kanë pasur një lidhje. Vetëm pak kohë më parë të gjithë u befasuan pasi Atdheu dhe Bora nuk ndiqeshin më në Instagram, një veprim ky që për shumë nënkuptonte se diçka kishte mes tyre. Por si e komenton Atdheu këtë situatë?

“Aq shumë u tensionua, aq shumë u bë stresuese, sa u prish edhe miqësia. Nuk ka hiç komunikim. E hoqa unë, jo që të qetësoheshin shqiptarët por kështu ndodhi. Atë zgjodha unë.” – shprehu Xharavina.

Pyetjes së Ermalit mbi lakimin e emrit të tij me Borën por edhe me të tjera vajza të njohura të showbizit shqiptar, Atdheu iu përgjigj kështu:

“S’e kuptoj pse unë jam përfshirë. Kishte ditëlindjen dhe për respekt i dërgova lulet. Njerëzit siç është ajo shprehja, shto ujë e shto miell.”

Ndonëse me këto fjalë duket se i sheshoi fjalët, Atdheu me natyrën e tij ngacmuese vijoj të konfuzoi me deklaratat e tij. Në pyetësorin mbi dashurinë që ju bë në emision ai tregoi se së fundmi kishte mbyllur një histori dashurie, nga e cila kishte dalë i lënduar me një vajzë nga Shqipëria. Ermali vijon ta thumboj duke i thënë se “ajo vajzë e ka emrin shqiptar”. Atdheu përgjigjet po dhe një emër shumë të ftohtë. Gjithashtu ai zbuloi se bëhet fjalë për një vajzë që nuk e ndjek më në Instagram pasi e ka hequr.

Nga ana tjetër ai u shpreh në lidhje me trekëndëshin Donald-Bora-Beatrix:

“Nuk i gëzohem ndarjes. Kam besuar te Donaldi-Bora por tani jam duke besuar te Donaldi-Trixa. Ju hap rruga thonë portalet, unë jam në terezinë time.”

Për të përfunduar intervistën, Atdheu nuk ngurroi se thumbuari sërish duke thënë se “pret të shkojë për pushime në një vend me bor”./abcnews.al/