Mbledhja në selinë blu, Agron Kapllanaj: Zgjidhja është të hapim garën në PD

Në selinë blu po vazhdon mbledhja e Kolegjit të Krytarëve, ku pas fjalëve të kryedemokratit Lulzim Basha janë zbardhur edhe fjalët e drejtuesit të degës së PD në Fierm Agron Kapllanaj.

Sipas Kapllanajt rruga më e thjeshtë për të gjetur zgjidhjen në situatën ku ndodhet Partia Demokratike është që të hapet gara.

Kapllanaj: Krijojme nje komision te perbashket per te bashkuar demokratet. Nese foltorja nuk pranon, komisioni drejton PD deri ne zgjedhje. Vendimi i 9 shtatorit per Berishen nuk ndryshon.

Ne duhet te gjejme nje mekanizem per t’u bashkuar. Propozimet qe ne bejme me ju i diskutojme, por keni pare qe nga Ana tjeter te thote dikush keto qe po ju kerkojme ne ju? Jo nuk ka, se kane frike te flasin kundër Sali Berishes. Vendimi i 9 shtatorit per Sali Berishen nuk mund te ndryshoje.

Rruga më e thjeshtë për zgjidhjen është të hapim garë ne PD. Të lëmë datën e zgjedhjeve dhe të hyjmë në zgjedhje. A na bën mirë kjo? Mendoj se jo. A i bashkon demokratet jo, ndoshta do i demtoje me shume, do cahet me shume. Mund të ngremë një komision me 10 veta, dhe ne bëjmë një veprim për të bashkuar demokratët 5 anëtarë nga pd dhe I lëmë afat foltore të sjellë 5 vetat e vet. Natyrisht pa Berishen dhe Bashen. Nese nuk vijnë kjo strukturë të drejtojë pd për një periudhë kohe deri në procesin e ardhshem zgjedhor. /albeu.com