Mbi 150 role në teatër, feston 90-vjetorin e lindjes, e gjeni dot për cilën ikonë të skenës shqiptare bëhet fjalë

Aktorja e madhe Margarita Xhepa festoi më 2 prill 90-vjetorin e lindjes.

Në skenën e teatrit dhe kinemanë shqiptare mbetet ndër aktoret më të vlerësuara. “Nderi i Kombit” Margarita Xhepa, i ka dhënë aq shumë teatrit dhe filmit shqiptar.

Galeria e shumtë e roleve që ka mbajtur mbi supe i kanë dhënë një vend nderi në artin shqiptar.

Ajo ka krijuar mbi 150 role në teatër dhe vijon të jetë protagoniste në filma dhe teatro bashkëkohore.

Filmi “Bolero në vilën e pleqve”, me regji të Spartak Pecanit, ku vjen me rolin e nënës do ta rikthente Xhepën në kinema në premierën e filmit rreth dy muaj më parë.