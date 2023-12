“Mbath atlete të bardha në samitet botërore”, Ish-ministrja e Jashtme “lavde” Ramës në Kongres: I magjeps të gjithë

Ish-ministrja e Jashtme e Shqipërisë, Olta Xhaçka ka folur me superlativa sot në Kongresin e PS për kryeministrin Edi Rama.

Si ish-kryediplomate, ajo tha se në këtë fushë ka ndodhur në revolucion i madh dhe sipas saj, Rama ka rolin kryesor. Xhaçka zbuloi bisedën me një gazetartë huaj, i cili e ka pyetur se si arrinte kryeministri Rama të tërhiqte vëmendjen e ndërkombëtarëve. Xhaçka tregoi se si përgjigje ajo i kishte thënë se “Rama mbath atlete të bardha në samite botërore dhe dallon për shtatlartësinë e tij”.

“Me erdhi ndërmend një mik quhet Richard Engel, shkrimtar dhe gazetar i njohur që verën e kaluar më bëri një pyetje: Më tha si ka mundësi që deri dje dëgjoja kaq shumë për një Shqipërie të pashpresë dhe sot dëgjoj çdo kënd të flasë me superlativa për Shqipërinë? Çfarë bën ky kryeministri juaj që i magjeps të gjithë? I thashë me shaka që mbath atlete të bardha në samite botërore dhe dallon me shtalartësinë e tij. Përtej shakasë besoj se nuk e teproj nëse them se në politikën e jashtme ka ndodhur në revolucion dhe se kryeministri ynë ka një rol të pazëvendësueshëm si ideator dhe promotor i kësaj qasje të re”, tha Olta Xhaçka.