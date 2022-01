“Ma shpife”, plas sherri në studio mes Brunos e Efit: Vazhdo aty pi mbytu (VIDEO)

Sot gjatë puntatës së “Për’puthen” u dha takimi i parë midis Florjanës dhe Bledit.

Përveç dy protagonistëve, nuk ka munguar dhe përfshirja e konkurrentëve të tjerë e midis tyre dhe ajo e Brunos, i cili e acaroi keq Efin.

Efi: Bën kot si i interesuar ose nëse është të na e thojë! Se tani ke filluar përsëri të njëjtën…

Bruno: Më intereson.

Efi: Ma shpife

Bruno: Të shkuara!

Efi: Mua të shkuara, mua nuk më intereson fare.

Erioni: Ngele duke i thënë të gjithëve na e shpife.

Bora: Çfarë keni?

Efi: Nuk e kam parë ndonjëherë të interesuar për Florjanën, ndërsa këtu bën kot. Po më çudit.

Bruno: Edhe unë po shoh shumë interes këtu në studio, me Mevlanin në takim, për Bledin ndërhyn.

Mikela: Edhe Bledit i ke thënë ma shpife kur iu ul Ana në prehër.

Efi: Po tani e tutje kush do ma shpifi do ia them pa pikë problemi. Sa për ty Bruno nuk më intereson fare se ça më thua se vazhdove përsëri ti linjën, vazhdo aty pi, mbytu. (Bruno ishte duke pirë diçka).

Bruno: Fol mirë.

Erioni: Ti merresh me të gjithë.

Efi: Në momentin që ju nuk më plotësoni mua do më bëhen edhe 7 edhe 8.