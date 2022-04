Largohet shiu, temperaturat do të rriten me 7 gradë, kur pritet të vijë kthesa e motit

Siç ka nisur dita e hënë, dielli do të na shoqërojë gjatë gjithë javës.

Dita e sotme dhe mëngjesi i nesërme janë me temperatura me të ulëta dhe të freskëta, por nga pasditja e nesërme e në vijim do të mbizotërojë moti i ngrohtë dhe diell në gjithë territorin.

Sot, ditë e hënë, kemi një mëngjes mjaft të freksët. 0 gradë në disa zona malore, shënon termometri dhe në mesditë nuk presim më shumë se 10-11 gradë celcius. Ndërsa në ultësirë dhe zonat bregdetare nuk pritet më shumë se 16gradë.

Për tre ditët në vazhdim, moti i kthjellët do të mbizotërojë.

Mëngjesi i së martës mbetet sërish i freskët, në mesditë kemi 17 gradë celcius. Ditën e mërkurë ka një rritj të ndjeshme të vlerave termike krysisht në mesditë dhe e enjtja pasohet me 23 gradë celcisu, bën me dije meteorologia Tanja Porja.

Rritja e vlerave termike do të vazhdojë edhe pas të enjtes./albeu.com/