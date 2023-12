Java e fundit e vitit 2023, Meri Shehu: Ngjarje të forta astroligjike, ngatërresa te mëdha për këtë shenjë

Meri Shehu:

Java e fundit e vitit 2023 do jete e mbushur me ngjarje të forta Astroligjike !

Kjo javë disa do t”i ngrejë larte e disa te tjere do ti perplasi shume fortë përtoke.

Sot e hëne java fillon me lidhjen e bukur Aferdite ne Akrep me Neptunin ne Peshk !Ndikimi do jete i bukur me ëndërrime e shpresa te medha! Romantizmi do mbizoteroj !Të gjitha keto do rrezohen në datë 27 kur Merkuri i kundert ne Shigjetar bene lidhjen e veshtire me Neptunin ne Peshk! Shume premtime do shuhen si keshtjelle rëre.

Po këtë ditë do kemi hënën e plotë në Gaforre dhe lidhjen pozitive midis Diellit ne Bricjap dhe Jupiterit ne Dem! Keshtu qe disa do qajne e disa do qeshin. Nje shuplake tjeter e forte vjen ne datë 28 kur takohen Merkuri i kundert ne Shigjetar me Marsin ne Shigjetar! Lidhja e fundit per kete vit do jete ne dt 29 kur Aferdita ne Akrep lidhet bukur me Plutonin ne Bricjap !Pasioni do zere rol te pare dhe do ngrihet ne maksimum! Vone ne mbremje ne dt 29 Aferdita futet ne Shigjetarin e gezueshem !

1.Dashi

Kjo javë do të jetë shumë familjare per ju !Kujdes udhetimet apo çështjet qe lidhen me ligjin !

2.Demi

Jave pozitive mund te quhet per ju perjashtuar datën 27 ku do perjetoni nje zhgenjim ne çift apo nje nderprerje kontrate ose refuzim financiar!

3.Binjaket

Kjo jave do ju japi nje mundësi ekonomike, por duhet te keni shumë kujdes nga kundershtaret dhe nga ligji !

4.Gaforrja

Kjo jave me henen e plote ne shenjen tuaj !Do plotesohen deshira e endrra !Kujdes me shendetin e punen !

5.Luani

Nje mbyllje ne vetvete do jete kjo jave per ju !Mund te rigjeni veten rreth dt 30 pas disa goditjeve dhe surprizave jo te kendshme ne dashuri e ekonomi !

6.Virgjeresha

Ju do keni nje jave me plotesim planesh por diku rreth dt 27 mund te ndjeheni jashte kursit tuaj me nje problem ne cift apo ne pune !Do kete disa ngateresa !Kujdes debatet ne dt 29 !

7.Peshorja

Per ju java shell nje ngritje ne karriere e jete personale !Por ne dt 27 do shohim sa do i rezistoni nje perballjeje te forte qe vjen !Data 29 ju sjell ekonomi te mie por kujdes sherret !

8.Akrepi

Java fillon bukur me lidhjen e Aferdites ne shenjen tuaj me Neptunin ne Peshk !Dashuria ne formen ne te mire dhe fat ne ekonomi !

Kujdes dt 27 ka probleme e keqkuptime por do mbyllet viti me pasion per ju !Kujdes shpenzimet ne dt 29!

9.Shigjetari

Per ju kjo jave finalizon nje projekt familjar e ekonomik !

Dt 27 do jete problematike dhe me ngateresa te medha !Ne dt 30 Aferdita ne shenjen tuaj ju sjell gezim e dashuri !

10.Bricjapi

Per ju duket jave me fat !Ne dt 27 keni nje prapaskene por edhe nje mundesi te madhe per ta kapercyer !Vemendja duhet drejtuar te partneri ne cift !Ne dt 29 kujdes nervozizmin !

11.Ujori

Java premton pune e shendet !Sot keni fat ne leke e ne familje e publicitet !Nje surpriz e madhe erotike ne dt 28 mund te bej qe te pranoni nje here e mire dike ne jeten tuaj !

12.Peshqit

Java fillon bukur në lajme të mira erotike e ekonomike !Ne datë 27 mund te keni nje zhgenjim ne pune dhe nje zhgenjim ne jeten personale !Hena e plote ne Gaforre ju rikuperon disi plaget dhe mund te shpresoni perseri te ngritja!