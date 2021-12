HOROSKOPI/ 30 nëntor 2021, çfarë kanë parashikuar yjet për ju

Dashi

Me gjashtëkëndëshin Afërditë-Poseidon, ju gëzoni një jetë të lumtur familjare, kënaqësi emocionale, qetësi dhe besim. Një zhvillim i këndshëm, që ka të bëjë me një histori të së shkuarës dhe ka të bëjë me shtëpinë apo familjen, do të vijë sot dhe do t’ju nxjerrë nga ngërçi, në të cilin ndodheni se fundmi.

Profesionalisht, një zhvillim aktual do t’ju rikthejë besimin dhe kënaqësinë në punë. Në planin financiar mund të ketë disa shpenzime që lidhen me shtëpinë dhe familjen.

Demi

Falë gjashtëkëndëshit të sotëm Afërditë-Poseidon, mund të bëni tuajën çdo gjë, mjafton vetëm me një fjalë. Ju shquheni për mendjen tuaj të mprehtë dhe personalitetin tuaj të ndritshëm, veçanërisht në marrëdhëniet shoqërore.

Ju pret sukses absolut profesional dhe financiar, sidomos nëse sot merreni me diskutime, takime, marrëveshje, firma apo kontrata profesionale-financiare.

Binjakët

Me gjashtëkëndëshin Afërditë-Poseidon, vetëbesimi dhe vetëvlerësimi juaj do të jenë i lartë, për shkak të disa rrethanave. Por ju jeni të vendosur të mos e ndani gëzimin tuaj me shumë persona, por me pak dhe të mirë. Gjashtëkëndëshi i njëkohshëm Merkur-Saturn favorizon çështje praktike.

Profesionalisht, sot mund të jeni pak abstrakt, gjë që do të sjellë vonesa dhe gabime. Në planin financiar, mos u zhytni në shpenzime të pamatura, për shkak të nevojës tuaj për kënaqësi dhe shkujdesje.

Gaforrja

Mënyra me të cilën komunikoni është e adhurueshme dhe ju ndihmon të rrisni shanset tuaja për të arritur një qëllim madhështor. Përveç kësaj, një lajm i gëzuar, do t’ju forcojë mendërisht dhe padyshim që do të ndiheni shumë bukur. Në fushën e karrierës, por edhe në atë të financave do të realizohet një ëndërr dhe synim i madh. Kërkoni atë që meritoni dhe dëshironi.

Luani

Gjashtëkëndëshi i sotëm Afërditë-Poseidon do ju sjellë një zbulim të një sekreti! E gjithë kjo do të bëhet në prapaskenë dhe do t’ju ndihmojë të vendosni synime dhe objektiva për t’i arritur në të ardhmen. Në përgjithësi ndiqni intuitën tuaj pa hezitim, në çdo gjë që bëni! Gjashtëkëndëshi i njëkohshëm Merkur-Saturn do të sjellë momente argëtimi dhe rehatie.

Diskutimet në prapaskenë dhe zbulimet në punë, ju favorizojnë shumë. Në planin financiar rrëmbeheni dhe bëni shpenzime të kota, për të cilat më vonë mund të pendoheni. Kështu që kini kujdes!

Virgjëresha

Sot me gjashtëkëndëshin Afërditë-Poseidon, keni vizion dhe vullnet, një fakt që do të sjellë zhvillime të shpejta dhe pozitive në jetën tuaj të përditshme. Tani lidheni më shumë emocionalisht me miqtë dhe ndoshta do të shfaqet një njohje e re, e cila gradualisht do të shndërrohet në një miqësi të fortë. Gjashtëkëndëshi i njëkohshëm Merkur-Saturn do të përmirësojë imazhin tuaj social.

Disa ndryshime të papritura sot, i shërbejnë në mënyrë të përkryer qëllimeve tuaja profesionale dhe financiare. Kapni mundësitë dhe më në fund arrini vizionin tuaj.

Peshorja

Sot me gjashtëkëndëshin Afërditë-Poseidon, arrini të përjetoni një jetë familjare dhe të përditshme të përmirësuar dhe shumë më të lumtur si dhe të merrni gëzim, përmes konsolidimit të suksesit tuaj personal. Gjashtëkëndëshi i njëkohshëm Merkur-Saturn do t’ju sjellë lajme të mira!

Në karrierën tuaj, por edhe në atë financiare jeni të favorizuar për çfarëdo qëllimi që keni. Ju arrini ambicie dhe qëllime.

Akrepi

Me gjashtëkëndëshin e sotëm Afërditë-Poseidon, arrini qëllime të mëdha dhe ëndrra madhështore, forconi marrëdhëniet shoqërore dhe miqësore, përmirësoni kontaktet me vëllezërit e motrat, të afërmit dhe fqinjët dhe arrini qëllime që i keni ndjekur prej kohësh. Gjashtëkëndëshi i njëkohshëm Mërkur-Saturn do ju bëjë të rifitoni vetëvlerësimin tuaj.

Nëse jeni në një lidhje, përmirësoni komunikimin me partnerin dhe së bashku arrini të gjeni zgjidhje të përbashkëta.

Profesionalisht, idetë tuaja të zgjuara dhe mendja juaj e shkathët, ju japin zgjidhje kreative për problemet dhe jeni të suksesshëm në çdo aktivitet. Në planin financiar duhet të kufizoni shpenzimet tuaja.

Shigjetari

Sot, me gjashtëkëndëshin Afërditë-Poseidon, përpiquni të mos e tregoni suksesin tuaj tek të gjithë, sepse ka njerëz që mund të jenë xhelozë apo edhe ta kenë zili lumturinë dhe suksesin tuaj.

Mësoni t’u besoni të tjerëve, pasi fillimisht të siguroheni për qëllimet e tyre të mira ndaj jush. Gjashtëkëndëshi i njëkohshëm Mërkur-Saturn, ju gjen zgjidhje, përmes rrugës së komunikimit.

Nëse jeni të beqarë, erotizmi, sharmi juaj i shtuar, do t’ju ndihmojnë të joshni dhe të “pushtoni” personin, për të cilin jeni të interesuar. Të dashuruarit shmangni xhelozinë e tepruar.

Profesionalisht, një zbulim do ju ndihmojë shumë në qëllimet tuaja. Keni favor të mjaftueshëm financiar dhe gjeni një zgjidhje, për një çështje që ju mundon prej kohësh.

Bricjapi

Me gjashtëkëndëshin Afërditë-Poseidon, gjatë ditës mund të prisni një lajm të këndshëm që do t’ju gëzojë. Do bëni kontakte dhe diskutime të dobishme. Sot keni sukses dhe korrigjoni çdo marrëdhënie dhe kontakt problematik ndërpersonal, kryesisht përmes rrugës së komunikimit, ndaj mos hezitoni ta hidhni vetë hapin e parë! Gjashtëkëndëshi i njëkohshëm Merkur-Saturn do t’ju sjellë një zbulim konstruktiv!

Nëse jeni të lidhur, marrëdhënia juaj do të jetë e mbushur me romancë, momente magjike dashurie dhe fjalë dashurie, që do i shkëmbeni me personin e zemrës. Në përgjithësi mund të bëni një hap të madh me partnerin tuaj. Nëse jeni beqarë, një njohje e re ka të ngjarë të çojë në një marrëdhënie të bukur, romantike, emocionale!

Ujori

Gjashtëkëndëshi i sotëm Afërditë-Poseidon do t’ju ndihmojë shumë për sa i përket pamjes suaj, pasi do të vendosni ndryshime dinamike që do t’u bëjnë përshtypje personave që ju rrethojnë. Gjithashtu dita është ideale për të filluar një regjim ushqimor, ose stërvitje. Gjashtëkëndëshi i njëkohshëm Mërkur-Saturn do ju sjellë gëzim nga një mik!

Nëse jeni të lidhur, afroheni më shumë me partnerin dhe nëse keni kohë të lirë nga detyrimet dhe puna sot, shijoni momente të nxehta dashurie së bashku. Nëse jeni beqarë, një person nga ambienti profesional do t’ju tregojë në një farë mënyre, pasionin e tij të fshehur për ju.

Peshqit

Sot me gjashtëkëndëshin Afërditë-Poseidon, është një nga ditët më me fat dhe të favorshme, për çdo gjë që dëshironi dhe synoni. Ju mund të prisni, shumë mundësi gjatë ditës, për aktivitete sociale. Përveç kësaj, favorizohen edhe çështjet që kanë të bëjnë me fëmijët, por edhe ambiciet personale, pasi fati është në anën tuaj. Gjashtëkëndëshi i njëkohshëm Mërkur-Saturn do të përmirësojë imazhin tuaj social për sa i përket komunikimit.

Nëse jeni të lidhur, planetët do t’ju japin momente romantike pasionante, gëzim, fat dhe plotësi emocionale në marrëdhënien tuaj me partnerin. Nëse je beqarë, keni pushtime dhe admirues të panumërt.

Në fushën e karrierës jeni të dashur dhe të admirueshëm. Financiarisht, jeni veçanërisht të favorizuar në lojërat e fatit sot, për sa kohë që shmangni rrezikun!