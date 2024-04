Hapja e qendrës së re të Inovacionit, Sigurisë dhe Mbrojtjes, Rama: Pagat e Forcave të Armatosura do rriten çdo vit

Hapet Qendra e re e Inovacionit, Sigurisë dhe Mbrojtjes. Gjatë inagurimit ka qenë i pranishëm dhe kryeministri Edi Rama. Gjatë fjalës së tij në ceremoninë e inaugurimit të qendrës së re të Inovacionit, Sigurisë e Mbrojtjes, kryeministri tha se pagat për Forcat e Armatosura do të rriten çdo vit.

“Tek sistemi i mbrojtjes shumë vende të tjera kanë një sistem shumë produktiv për zhvillimin teknologjik. Mos harrojmë që vetë internet krijesën e parë e pati në sistemin e mbrojtjes së SHBA-ve. Paralelisht me këtë proces po ecim me procesin e rritje e mbështetjes së motivimit financiar të Forcave tona të Armatosura. Për herë të parë pagat e forcave tona të armatosura rriten çdo vit dhe do rriten edhe këtë vit në mënyrë të ndjeshme sepse qëllimi ynë nuk është thjesht Sot ndryshe nga jo shumë vite më parë kemi një ushtri që në aspektin e pagave është në nivelin A të rajonit.

Por kjo nuk është thjesht një mbështetje për atë që kemi sot por për atë që duam të kemi nesër. Duke parë këtë bërthamë kaq premtuese vjen natyrshëm edhe nevoja për të rritur motivimin financiar të studentëve të akademisë, të nxënësve që shikojnë mundësinë e një prespektivë në FA. Për më tepër për të gjithë ata studentë qofshin në sistemin e mbrojtjes apo atë universitar që kanë diçka për t’i dhënë këtij vendi, duhet të marrim masat tona edhe për motivimin e tyre financiar”, u shpreh Rama.