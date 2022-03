Gjiko akuzohet për abuzimin e një 15-vjeçareje, vjen reagimi i parë i avokatit të tij (FOTO LAJM)

Pas akuzave të ngritura ndaj reperit Gjiko, i akuzuar për përdhunimin e një të mitureje në korrik të vitit 2015, ka ardhur edhe reagimi i avokatit të tij Kujtim Kërveshi.

Ky i fundit konfirmoi për Prive.al, se janë ngritur paditë që janë ngritur për ty mediat që qarkulluan lajmin.

“Ashtu siç është deklaruar vetë z. Gjikolli, bëhet fjalë për dy padi civile ndaj mediumeve të shkruara në Kosovë të cilat përmes shkrimeve kanë cënuar integritetin personal të z. Gjikolli dhe jo vetëm. Andaj, z. Gjikolli ka zgjedhur që t’i përgjigjet kësaj teme përmes gjykatës dhe ne presim një gjykim efikas. Për momentin rezervohem të komentoj përmbajtjen tutje meqë palët do të njoftohen me kohë përmes aktvendimit të gjykatës kur të pajisen me shkresat ë lëndës dhe e kuptojnë se çfarë shkelje të ligjit kanë bërë”, u shpreh avokati.

Sakaq, në reagimin e tij të parë publik, Gjiko u shpreh besimplotë që drejtësia do të nxjerrë në pah të vërtetën./albeu.com/