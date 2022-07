Futi dy gazetarë në “riedukim”, Rama nga Amsterdami: Jam luftëtar i çmendur

Një ndër çështjet të cilat u prekën gjatë bashkëbisedimit në kryeminsitrit Edi Rama në “De Balie” në Amsterdam ishte edhe ajo e “riedikumit” të gazetarëve.

Vetëm pak ditë më parë Rama, dërgoi gazetarin e dytë në “riedukim” pasi nuk i pëlqeu pyetje që ky i fundit i drejtoi ministres së tij.

Në lidhje me këtë Rama u shpreh se ai është një lutëtar i çmendur dhe nuk hesht dot para qëndrimeve që sipas tij janë idiote.

Edi Rama: Nuk dua të përmend emra vendesh, por ka vende që udhëheqësit kontrollojnë titujt në darkë nëse janë shkruar siç duhet, dhe është mbresë që një gjë e tillë nuk ndodh në Shqipëri. Unë dua të respektoj kritikët, unë vij nga media e lirë, kam rrezikuar jetën për lirinë e fjalës, më është dashur të kaloj ferrin sepse kam folur, ndonjëherë nuk mund të rri pa folur përballë gjërave të çmendura që janë abuzim me lirinë e fjalës, shikoni vetëm tre ditë shtypin shqiptar dhe kuptoni që jo vetëm nuk ka trysni, por ka diçka shqetësuese, legjitimiteti i plotë i abuzimit me lirinë në dëm të çdo individi që duan të sulmojnë.

Nuk dua të them që jemi parajsa e lirisë, kjo lidhet me shumë gjëra, pronësia e medias, marrëdhënia me pronarët, bordet e shumë të tjera. Ne nuk jemi Holanda, por nuk ka asnjë rast të vetëm kur një gazetar apo televizion të ketë pasur telashin më të vogël nga qeveria. Unë jam një luftëtar i çmendur dhe nuk mund të hesht kur përballem me qëndrime idiote, më duhet të them fjalën time, pse liria është vetëm për gazetarët dhe jo për kryeministrin. Edhe unë dua të them gjëra, por jo, kuptoj që kam liri të kufizuar. Këtu jam në Holandë dhe mund të flas pak më shumë, ju vareni nga qeveria holandeze dhe askush nuk mund të thotë që jeni nën trysninë time.