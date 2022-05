Finalja e Conference League, Rama – opozitës: Po të keni një fije karakteri s’duhet të shkelni në atë stadium

Kryeministri Edi Rama në fjalën e tij në seancë plenare u shpreh i vendosur për planin e ri të menaxhimit të Parkut të Butrintit.

Rama theksoi, plani do të kalojë edhe pa miratimin e opozitës, teksa nuk la pa ironizuar këta fundit duke i kujtuar se ata dalin kundër çdo projekti të qeverisë.

Ai përmendi rastin e stadiumit “Qemal Stafa” i cili si pasojë e mos menaxhimit u fut në listën e zezë të UEFA-s.

“Unë isha lajmëruar për seancqë tjetër dhe se dija që dp tyë zgjatej kaq shumë, nga admirues të flakët, nga ata që janë përgjegjësit e drejtpërdrejtë jo vetëm të butrinit, por të gjtiha pasurive tona natyrore. parku i butrniti është shpallur i tillë me nismën time si mkinstër i kulturës dhe është brë me mbrojtje nga unë në atë kohë, ndryshimi i kufijve të parkut ka ardheur si rezultat i hapejs së rrugës për një valë ndërtinmesh pa leje në zonën e ksamilit dhe rishikimi i kufijve të parkut është bërë me kërkesë rë unesco-s në mënyrë që të hiqeshin nga zona e parkut të gjitha ato pjesë të jkalbëzuara për shkak të ndërtimit pa leje. Ne kemi akoam nëj personazh që e qunate Bathoren mrekulline e tetë të botës, për të cilën i vetmi qytet të botës që u ndërtua pa leje dhe sipas tij ishëte një vvlerë e shtuar e pasurive, pavarësisht se njerëzit aty vuanuin pasojat nga lumi, pa ujësjellës. Kur dilni juve flisni për mbrojtje të monumente, është vërttë të kesh dy një ta mnbash nëj ta cash, kur dilpni dhe flisni për se si fondi shqioptaro amerikan do të grabisë Butrinit, është për ti kërkuar ndjesë fondit shqiptaro amerikna, të gjithë ata që e kanë themeleur. që i kanë dhënë jetë, që kanë kontribuar pa asnjë të ardhur pa qëlklim fitimi, se i tillë është fondi shqiptaro amerikan dhe i tillë është legjislacioni amerikan, e tillë është nisma që ka origjinën qysh në kohën kur bëhej fjalë për liri demokraci. të fusësh fondin, një njeri që ia keni dhënë ju shttësinë shqiptare Michael granof, duke e akuzuar si kusr, mund ta bëni vetëm ju, se ju thjesht i merrni të keqen, ne do të vijojmë të bëjmë gjënë e duhur, është me shumë rëndësi kjo që bëjmë, është me shumë rëndësi se pikërisht fondacuni shqiptaro amerikan, ju bëtë kështu edhe për stadfiunin, dërguat kombëtaren në maqedoni se s’kishim stadium, ju që keni damkënnë lule të ballit nga SHBA, dhe që e keni bërë flamur, flisni ju për korrupsion, që i mishëroni fund e krye, në atë stadium s’duhet të shkelni po të keni një fikje karkater, por duhet opër stadiumin që e kthyet në dle të zezaë, dhe komnëtaren e degdistët jashtë vendit”, tha Rama.

Vijon…