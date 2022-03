Fenomeni “i çuditshëm” që do të ndodh gjatë kësaj jave me motin, meteorologia parashikon reshje të shumta

3 ditët e fundit të marsit dhe të paktën dy ditët të fillimit të prillit të cilat sjellin reshje. Por e çuditshmja është se këto reshje nuk do te sjellin aspak freski, por do të shoqërohen me një rritje të temperaturave.

Moti ditën e sotme do të jetë i paqëndrueshëm. Mëngjesi ka nisur i ngrohtë dhe temperaturat do të jenë relativisht të larta nga 3-18 gradë.

Në zonat jugore ka vranësira t dukshme që paradite dhe prezencë reshjesh të pakta.

Në pjesën e dytë të ditës reshjet shfaqen edhe në zona qëndrore. Veriu mbetet me kthjellime dhe vranësira të shpeshta, por pa reshje.

Gjatë ditës së martë dhe të mërkurë do të kemi kryesisht kthjellime dhe vranësira ta shpështa, por mundësia për reshje është vetëm në zonat të izoluara.

Dita e enjte është ajo që bën ndryshimin. Do të kemi kryesisht vranësira prezencë të reshjeve në të gjithë territorin shqiptar. Rreshje të konsiderueshme në veri dhe veri-perëndim të vendit.

Termometri do të shënojë një rënie të lehtë gjatë ditës së martë, kjo rënie do të rikuperohet dhe të mërkurën dhe akoma më tepër gjatë mëngjesit të së enjtes, ndërsa në mesditë kemi luhatje më të vogla të vlerave termike.Nga 18-20 gradë celcius, bwn me dije meteorologia Tanja Porja.

Pra mëngjeset do të kenë prezencë të reshjeve dhe temperaturat do të mbeten tipike të pranverës dhe jo vetëm për ditën e enjte, por edhe ditët e para të prillit presim prezencë rreshjesh.

Nuk përjashtohet mundësia që dëbora të rishfaqet në zona shumë të thella malore./albeu.com/