FANTASTIKE/ Kombëtarja “kuqezi” miqësore me kampionët e Europës në Tiranë gjatë Botërorit?

Një lajm i papritur na vjen nga Italia. Kombëtarja shqiptare mund të luajë një miqësore me kampionët e Europës gjatë periudhës që do të zhvillohet kampionati Botëror “Katar 2022”.

Duke qenë se Lega A ka caktuar 10-12 ditë pushim për kampionatin italian, në këtë kohë Kombëtarja italiane do të vijë për të zhvilluar një ndeshje miqësore në Tiranë. Lajmin e ka dhënë presidenti i Federatës Italiane të Futbollit Gabriele Gravina gjatë një interviste.

“ Kemi një mbledhje me stafin teknik të Kombëtares këtë javë për dy miqësore gjatë kohës së Botërorit. Me shumë mundësi njëra prej tyre do të jetë ajo me Shqipërinë në Tiranë”, ka thënë Gravina për “RadioRai”.