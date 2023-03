EMRI/ U përfshi në trafikun e drogës për të shlyer borxhet, dënohet me burg 25-vjeçari shqiptar në Angli

Një 25-vjeçar shqiptar, i cili u përfshi në trafikun e drogës për të shlyer një borxh që u kishte trafikantëve të cilët e çuan në Britaninë e Madhe, është dënuar me 28 muaj burg.

Erion Hoxha po ngiste një Audi të pasiguruar përgjatë Bramford Road në Ipswich muajin e kaluar kur u ndalua nga policia u tha në gjykatën e Ipswich Crown.

Erion Hoxha has been jailed for 28 months (Image: Suffolk police)

