E quajti hipokrite, Monika komenton përplasjet me Ilirin në BBV

Iliri dhe Monika mesa duket i kanë dhënë fund miqësisë mes tyre. Iliri e ka quajtur Monikën “hipokrite në lojë” dhe Monika sot ka folur për këtë gjë.

Monika: Mua nuk më pëlqen ky term. Unë mendoj se Iliri më kupton, ai thjesht po luan dhe po e përdor për lojë. Ilirin nuk e mendoja kështu, unë kam ndenjur shumë afër tij dhe ai po luan, se jemi dhe i njëjti brez dhe më kupton. Unë zgjedhjen time për Triksën e bëra me zemër, gjithashtu mendova se kush janë të rrezikuar se Iliri, Donaldi dhe Arjola si të fortë nuk i shoh të rrezikuar.

Iliri: Unë ajo që po them është se Monika do të jetë rehat, nuk do të jetë në nominime. Unë mendoj se Monika nuk do ishte kështu jashtë. Mendoj se ajo nuk do përqafonte në darkë, atë me të cilin zihet në mëngjes.

Donald: Mendoj se Iliri po bën atë që ka bërë me të gjithë ata që ka pasur afër tij. Nuk e prisja kurrë që Iliri ta quante Monikën hipokrite para të gjithëve. Kur ti ke konsideratë për një njeri nuk e bën këtë. Shumë e ulët nga Iliri.

Einxhel: Iliri po e zbarkon Monikën, sepse nuk po i pëlqen loja që ajo po bën tani. Do të kuptojë lojën e Monikës dhe ka të drejtë ta bëj. Nuk më pëlqen që Monika tani po del kundra fjalëve të saj, sepse ajo e ka mbrojtur gjithmonë Ilirin.

Arjola: Unë nuk e shoh Monikën hipokrite.