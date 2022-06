E njohët? Feston 62-vjetorin e lindjes, shikoni si duket sot aktorja shqiptare e shkëputur nga ekrani (FOTO LAJM)

Aktorja Rajmonda Aleksi festoi ditëlindjen e 62, dy ditë më parë, më 26 qershor.

Ajo eshte një nga emrat e rinj që la gjurmë në teatrin Zihni Sako,gjatë periudhës së viteve 1983-1991,kohë në të cilen ju bashkua trupës profesioniste të këtij institucioni.Në vitin 1983 Raimonda Aleksi përfundoi Institutin e Lartë të Arteve dhe menjeherë u bë një nga protagonistet dhe aktoret kryesore te Teatrit Profesionist Zihni Sako ne Gjirokastër ku ka interpretuar ne mjaft role si:

“Dashuri e vertete”-Vjola

“Kenge djepi e shitur”-LLoa

“I padjallezuari”-Eli

“Beselam pse me flijojne”-Hana

“Fundi i botes”-Lenuca

“Kerkoj shtepine time”-Vera

Rajmonda Aleksi një kontribut te vyer ka dhënë edhe në estradën e qytetit ku ka spikatur me talentin e saj.Ajo eshte dalluar si një aktore me diapazon te gjere ku perfshihej si aktore,kengetare, parodiste,si dhe nje kontribut te larte ka dhene ne teatrin e drames, me interpretime dinjitoze ne komedi dhe drame.Ajo njihet gjithashtu edhe ne kontributin e kinematografise shqiptare ku ka realizuar disa filma artistike.