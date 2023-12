E eliminuan në Ekuador me 20 plumba, partnerja e Ergys Dashit: Mendoja se kishte kompani bananesh, s’e dija trafikant

Ish-konkurentja e “Love Island”, Xhoana Kurti ka “thyer” heshtjen dhe ka folur për herë të parë për bashkëjetesën me Ergys Dashin në Guayaquil të Ekuadorit, me të cilin ka dhe një djalë.

Ergys Dashi me origjinë nga qyteti i Durrësit u ekzekutua mbrëmjen e 23 Janarit të vitit 2022 në një nga restorantet e zonave më të njohura rezidenciale të Guajakilit, teksa nga zbërthimi i bisedave në aplikacionin “Sky Ecc” rezultoi se ai merrej me trafikun e kokainës nga vendet e Amerikës Latine drejt Europës, si pjesë e grupit të Ervin Matës, Ismail Zenelit dhe Eralbi Breçanit. Madje nga bisedat në “Sky Ecc” përmendet dhe vrasja e tij, ku thuhet se një beratas ka paguar shuma të mëdha për ta eliminuar.

E ftuar në emisionin “Glamour”, Xhoana Kurti deklaroi se ishte vetëm e dashura e tij dhe se nuk ishte në dijeni të problemeve të tij me trafikun e lëndëve narkotike, por mendonte se punonte në kompani bananesh.

“Ka qenë diçka që dihet sepse unë postoja foto me të, por mendoj se është e tepruar lajmi që unë isha pjesë e grupit kriminale, kur unë isha vetëm e dashura. Nuk kisha lidhje me gjërat që nuk e dija që ekzistonin. Ka qenë një tragjedi e fortë për mua. Kishte ditë që po e ndjenja si gjë dhe mendova se nuk e di çfarë do të ndodhë. Atë ditë nuk isha mirë, isha në ankth. E dija se kishte probleme, por nuk e dija se ishte aq madhore. Unë e dija se punonte kompani bananesh.” – u shpreh Xhoana Kurti.