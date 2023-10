DOSJA/ Rrëfimi i plotë i pastrueses, Rozeta Dobi: Vjedhjen e eurove e sajuam me Alda Klosin, donte të fuste në burg ish-burrin që e kërcënonte

Është zbardhur rrëfimi i plotë i Rozeta Dobit, sanitares së Alda Klosit.

Vjedhja e 550 mijë eurove në shtëpinë e Klosit, ka qenë një sajesë e ndërmjetësuar mes vetë pronares së shtëpisë Alda Klosi dhe pastrueses së saj, Rozeta Dobi.

Kjo e fundit, sipas Ora News, ka treguar para hetuesve të prokurorisë së Tiranës, se gjithçka që ka ndodhur ishte një skenar i thurur mes dy grave.

Ku sigurisht qëllimi i Alda Klosit ishte për të akuzuar dhe më pas futur në burg, ish-bashkëshortin e saj, shtetasin Altin Klosi me të cilin ishte divorcuar prej disa vitesh.

Konfliktet ishin rindezur mes ish-çiftit dhe shkak i sherreve ishte bërë ndarja e pasurisë mes tyre.

Sipas pastrueses, Altin Klosi e kërcënonte vazhdimisht Alda Klosin, ndaj dhe kjo vendosi të hakmeret, duke sajuar grabitjen dhe futjen e tij në burg.

Por me sa duket plani i tyre dështoi, dhe prej 10 mujash, të dyja ndodhen pas hekurave.

Nga ky skenar nuk shpëtoi dhe Havier Dobi, djali i pastrueses Rozeta Dobi, i cili vijon të qëndrojë në burg. Për të shpëtuar nga burgu djalin e saj, Rozera Dobi, në 3 shkurt 2023 vendosi të pendohet dhe bashkëpunojë me prokurorinë e Tiranës, duke treguar gjithçka që kishte kurdisur me Alda Klosin.

Në këtë dëshmi Dobi rrëzoi totalisht dëshminë e parë të dhënë në prokurori, duke shtuar se:

“…po është e vertetë që kam dhënë deklarime të ndryshme, nga ato të herës së parë. Deklarimet që unë kam dhënë në momentet e para të pyetjes si deklaruese dhe person nën hetim, nuk janë të vërteta. Ato i kam dhënë në atë formë, pasi nuk e besoja që situata do të arrinte deri këtu ku jemi sot. Pasi kisha besim tek Alda, që nuk do të arrinte deri këtu, pasi ne e kishim lënë që të fajësonte bashkeshortin , pasi ajo e donte patjetër në burg…”.

Në dosjen hetimore, thuhet se në datën 3 shkurt 2023 e arrestuara Rozeta Dobi, ka shprehur vullnetin për bashkëpunim me organin e Prokurorisë, duke deklaruar të vërtetën se si realisht ka ndodhur, në lidhje me vjedhjen e banesës së Alda Klosit.

Dobi ndër të tjera ka deklaron se:

“…kam filluar punë si sanitare në banesën e Alda Klosit që prej pesë vitesh. Banesa e parë që kam filluar punë ka qenë ajo, në afërsi të “Mozaikut“ të Tiranës, e pikërisht përballë me banesën e vjetër. Ky pallat është pallat i ri. Në këtë banesë kam shërbyer për rreth dy vite. Pas kësaj periudhe kam shërbyer tek banesa tjetër, e cila është pallat i vjetër dhe ndodhet po në të njëjtin vend ku gjendet edhe banesa e parë. Tek banesa e vjetër kam shërbyer deri ditën që jam arrestuar. Deklaroj se në banesën e marrë me qira në Rr.”Kosovarëve”, kam punuar rreth dy muaj e gjysmë. Deklaroj se tek pallati i ri ku ka banuar Alda Klosi, i cili gjendet afër “Mozaikut” të Tiranës, për herë të parë kam vënë re, sipër krevatit të mbuluara me batanije disa tufa në Lekë dhe Euro.I kam marrë ato dhe i kam futur në sirtarin tek komoja e krevatit të Aldës. Pas këtij momenti kam telefonuar Aldën dhe i kam treguar se lekët dhe eurot që kishe mbi krevat t’i kam futur në sirtar tek dhoma e gjumit, ajo më është përgjigjur: “…faleminderit…”. Këtë fakt e kam konstatuar në fillimet e punës time rreth muajve të verës së vitit 2018. Pasi Alda, është larguar familjarisht nga kjo shtëpi, dhe pasi kanë vajtur tek banesa e vjetër, përballë, aty kam parë disa kuti me vlera të mëdha monetare në euro. Këtë fakt e kam konstatuar gjatë kohës së pastrimit të dollapëve. Për mënyrën e lëvizjes së tyre nuk kam dijeni se ku i merrte dhe ku i dërgonte ato Alda. Këtë konstatim e kam bërë rreth vitit 2021. Deklaroj se këto kuti me euro kanë qëndruar në këtë banesë deri nga fundi i vitit 2022. Eurot që gjendeshin në këto kuti, ishin të prerjeve të ndryshme nga 500 deri në 20 euro. Tek banesa e marrë me qira nga Alda Klosi në Rr. ”Kosovarëve”, gjatë kohës që unë kam pastruar në të, në fillim nuk kam konstatuar vlera monetare në Lekë apo Euro. Ditët e fundit të muajtit Dhjetor 2022, datë e saktë nuk më kujtohet, Alda ka bërë një bisedë me mua, dhe më ka kërkuar që unë ti mbaja në banesën time të gjithë shumën që është sekuestruar nga policia, pasi ajo kishte frikë nga ish -bashkeshorti, i cili e kërcënonte. Duke qenë se kisha vite që punoja në banesën e saj, pranova këtë fakt. Ajo më kishte treguar se eurot, dollarët gjendeshin në kasafortën brenda dollapit të rrobave. Kam marrë kasafortën, e kam futur në një çantë, kam zbritur poshtë, kam hipur në makinë me djalin dhe i kam çuar në banesën time, në “Unazë të Re”. Fillimisht kasafortën me gjithë euro, dollarë e kam futur në dollapin tim të rrobave. Lidhur me shumën që ka pasur kjo kasafortë nuk kam patur dijeni, pasi nuk i kam numëruar ndonjeherë. Pas një dite, kam menduar se ku t’i sistemoja në banesë, pjesën më të madhe i kam futur lart në tubin e aspiratorit të kuzhinës, ndërsa një pjesë tjetër, e kam vendosur në sirtarin tim në dhomën e gjumit, për t’i sistemuar edhe ato më vonë. Deklaroj se këto veprime i kam kryer e vetme…”.

Ndryshe nga ky rrëfim bashkëpunues me prokurorinë e Tiranës, në muajin Janar 2023, periudhë kur Rozeta është arrestuar nga Komisariati nr. 2, ajo ka treguar një version tjetër si më poshtë vijon:

“…unë e pranoj e kam bërë ketë veprim, pasi nuk kisha parë ndonjëherë një shumë aq të madhe dhe m’u errësuan sytë që të bëhesha mirë dhe të ndihmoja familjen time, pasi gjithmonë kemi qënë në varfëri. Ndihem shumë e penduar, do të doja shumë të ktheja kohën mbrapa dhe mos ta kisha bërë këtë gjë, jam ndjerë e penduar që në momentin e parë që i kam marrë, por nuk kisha si i rregulloja më gjërat. Askush nuk ka patur dijeni në familjen time për vjedhjen që unë bëra në familjen ku unë punoj. Me vjen shumë turp dhe me vjen shumë keq, që pa dashur është përfshirë dhe djali im. Vjedhjen e kam bërë vetëm unë dhe ai është i pafajshëm dhe unë e mora në qafë. Djali im e ka marrë vesh një javë përpara Vitit të Ri 2023, kur po rregulloja sirtarët në dhomën e gjumit dhe ai kaloi aty rastësisht dhe pa lekët dhe më pyeti. Unë i tregova të vërteten dhe ai me tha: “…çfarë ke bërë moj mama kështu…”./Albeu.com