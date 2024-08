Deputetët nuk i shpëtojnë gjobave/ Mbyllet në korrik sesioni parlamentar, gjoba ligjvënësve për mospjesëmarrje

Deputetët nuk i kanë shpëtuar gjobave as muajin e fundit të punës për këtë sesion parlamentar.

Me heqje të pagës nga 10 deri në 60 mijë lekë, kështu i është tërhequr veshi ligjvënësve të Kuvendit për mungesë të pjessmarrjes në séance plenare apo në komisione.

Gjatë muajit korrik mazhoranca ka numrin më të lartë të deputetëve të penalizuar ku 15 prej tyre kanë munguar.

Blendi Klosi, Eduard Shalsi, Pandeli Majko janë disa prej ligjvënësve socialistë të cilëve i janë hequr rreth 10 mijë lekë nga paga. Ndërsa gjobën më të lartë në radhët e së majtëve e kanë marrë Plarent Ndreca dhe Paulin Sterkaj me 30 mijë lekë gjobë.

Por rekordi për penalitetin më të lartë në pagë e mban opozita. Deputetja Oriola Nebiaj mban sërish rekordin e shifrës më të lartë të mbajtjes së pagës me rreth 60 mijë lekë vetëm për muajin korrik.

Pas nuk mbetet as deputetja Andia Ulliri me një gjobë prej 51 mijë lekësh ndërsa Enekelejd Alibeaj vjen pas tyre me penalitetin prej 40 mijë lekësh.

Janë 13 deputetë në radhët e së djathtëve të cilët kanë marrë dhe gjoba më të vogla si 10 deri në 30 mijë lekë heqje të pagës.

Aktualisht deputetët e parlamentit paguhen 310 mijë lekë në muaj, pagë e cila u dyfishua në mars të vitit që lamë pas me vetë votat e tyre.

MAZHORANCA

Antoneta dhima 10,238

Paulin Sterkaj 30,715

Fadil Nasufi 10,238

Tatiana Nurce 20,477

Bardhyl Kollçaku 20,477

Alban Xhelili 10,238

Ilir Topi 10,238

Agron Çela 51,192

Laert Duraj 20,477

Nasip Naço 20,477

Lavdrim Krrashi 20,477

Blendi Klosi 10,238

Eduard Shalsi 10,238

Pandeli Majko 10,238

Plarent Ndreca 30,730

OPOZITA

Albana Vokshi 10,238

Saimir Korreshi 10,238

Agron Gjekmarkaj 10,238

Gezim Ademaj 20,477

Andia Ulliri 51,192

Flutura Açka 32,202

Merita Bakiu 10,238

Lulzim Basha 10,238

Arbi Agalliu 10,238

Eralda Bano 10,238

Orjola Pampuri 10,238

Enkelejd Alibeaj 40,954

Orjola Nebiaj 61,431