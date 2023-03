Berisha prezanton kandidatin për Bashkinë e Mirditës: Shqipëria dhe shqiptarët presin ndyshimin

Ish-kryeministri Sali Berisha, ka prezantuar ditën e sotme kandidatin për Bashkinë e Mirditës, Albert Melyshi.

Gjtë fjalës së tij Berisha deklaroi se Shqipëria dhe shqiptarët presin kthesën, e cila do të vijë në 14 maj.

Sipas tij pas 14 majit pushtetari do t’i përulet qytetarit.

“Në shtator të 2021 ne u gjetëm në një situatë si asnjëherë, një forcë tjetër politike. Unë erdha këtu, shkova e takova demokratët kudo, dhe ata me një pjekuri të jashtëzakonshme politike kërkuan që të zgjidhnit vetë kryetarët, drejtuesit e partisë. Të zgjidhnit vetë qeveritarët vendorë, kandidatët për deputetë.

Çfarë po kërkonit ju? Po kërkonit që PD të vendoste lirinë brenda saj në piedestalin që meriton dhe ne e bëmë këtë. Sot kudo ku shkoj unë ne kemi kandidatët e lirisë. Albert Melyshi është kandidati lirisë së mirditorëve, nuk është i Sali Berishës, edhe pse unë e mbështes me të gjithë forcën, si edhe ju, nuk është as i kryesisë.

Në këtë proces ne shënuam një hov të madh në hapësirën e lirisë. Krahasoni Albert Melyshin ju me atë kandidatin e dajakut. Mirë nuk më vjen që e them këtë, por kjo është e vërteta. Sepse ai nuk është i socialistëve, por i Edi Ramës, prandaj ndodh ajo.

Isha dje në Vaun e Dejës, por kush është kandidati tjetër, kryetari i PS-së. Çfarë kishte ndodhur me të? E kishte marrë Tom Doshi me koncesion.

Dua të them me këtë se kandidatët tanë nderojnë çdo qytetarë të Mirditës, demokrat, socialist dhe të paparti.

Ju garantoj se kjo praktikë e konsoliduar, kjo praktikë do ti bëjë ata të përulen përulur para kush, shërbëtorë të tuaj, do të bëjë që ata ta përkushtohen me të gjitha forcat qytetarit dhe jo kryetarit. Dhe ky është përfaqësimi në demokraci dhe liri”, u shpreh Berisha.