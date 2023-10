Berisha depoziton kërkesën për përjashtimin e gjyqtares Irena Gjoka

Ish-kryeministri Sali Berisha ka dorëzuar ditën e sotme, 26 tetor, kërkesë në sekretariatin e Gjykatës së Posaçme, ku kërkon përjashtimin e gjyqtares Irena Gjoka, nga procesi gjyqësor që po zhvillohet ndaj tij.

Edhe pse dy avokatët e tij mbrojtës, Genc Gjokutaj dhe Sokol Mëngjesi kanë deklaruar më parë se është kërkuar përjashtimi i Gjokës, ata nuk kishin dorëzuar një kërkesë.

Lexo edhe: “Plumbi i Artë” dhe “Asgjë nuk harrohet”, Gjykata i caktoi Berishës avokatin e “penditove”, postimi në Facebook që e dogji

Mësohet se kërkesa do të shqyrtohet nga gjyqtarja Flora Hajredinaj.

Njoftim

Në kryesekretarine e GJKKO-së, ditën e sotme, datë 26.10.2023, ora 09:45, është paraqitur kërkesa e kërkuesit Sali Berisha, me objekt: “Kërkohet përjashtimi i gjyqtares Irena Gjoka”, nga gjykimi i kërkesës penale të paraqitur nga Prokuroria e Posaçme, me objekt marrjen në pyetje të shtetasit nën hetim Sali Berisha, me bazë ligjore nenet 17, 18, 19, 21, 22, 23 të Kodit të Procedurës Penale. Duke qenë se gatishmëria për javën 23.10.2023-29.10.2023, referuar urdhërit të gatishmërisë të zv.Kryetares së gjykatës, i takon gjyqtares Irena Gjoka, kjo kërkesë i ka kaluar për shqyrtim gjyqtares pasardhëse të gatishmërisë, Flora Hajredinaj.

Në orën 10:00 ka filluar seanca e radhës ndaj ish kryeminsitrit Sali Berisha, i cili akuzohet për korrupsion pasiv në lidhje me privatizimin e ish kompleksit sportiv, “Partizani”./Albeu.com/