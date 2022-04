Basha: Drejtësia shqiptare të nisë hetim ndaj personave të shpallur “non grata” nga SHBA

Lulzim Basha i ka kërkuar sot organeve të drejtësisë që të nisin hetimet ndaj personave të shpallur “non grata” nga SHBA.

“Nëse ka një akuzë kaq të rëndë nga DASH, detyra e drejtësisë do të ishte që të kishte vepruar prej kohësh dhe të kishte nisur hetimet”, tha Basha.

Gjithashtu Basha i është përgjigjur edhe pyetjes nëse ai e ka një vizë amerikane, ku thekson se nëse do i duhet do të aplikojë.

“Kam pasur një vizë prej kohësh dhe nëse do më duhet një e tillë do e kërkoj dhe do e marr” ka thënë Basha./albeu.com