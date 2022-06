“B”-ja te “Zonja nga qytetit”/ Feston 69-vjetorin e lindjes, e gjeni dot për cilin aktor bëhet fjalë (FOTO LAJM)

Piro Kita, “B”-ja e famshme e filmit “Zonja nga qytetit” që i rrëmbeu vajzën e bukur Ollgës dhe ja mbajti në fshat, mbushi 69 vjet. Piro Kita, edhe pse ishte njëri prej disa aktorëve që konkurruan përmes koniprovës për rolin e mësuesit, Bujarit, menjëherë fitoi zemrën e të gjithëve, e veçanrësht të Violeta Manushit, aktores së madhe të filmit dhe teatrit shqiptar.

Lindi ne Korçe me 5 qershor 1953. Kreu Institutin e Larte te Arteve ne Tirane per aktor. Me pas u emerua aktor ne Teatrin “Skampa” te Elbasanit. Paralelisht me interpretimet ne skenen e ketij institucioni artistik, interpreton edhe ne kinematografi ne rreth 11 role duke filluar me filmin “Streha e re” ne rolin e agronomit , 1977. Kryesisht ne filmin shqiptar eshte aktivizuar ne role dytesore dhe te vogla.

Pavarësisht se ai njihet si aktor i kinemasë sepse të gjithë filmat ku ka interpretuar kanë qenë të sukseshsmë, Piro Kita, deri në fillimin e viteve ’90, nuk u ndal së marri edhe me dashurinë e tij më të madhe, teatrin dhe komedinë.