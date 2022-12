Artan Hoxha: Kush ishte personi që tentoi ta ndalonte Gert Shehun

Artan Hoxha, i ftuar në Abc Live me Sibora Bitrin, foli për ngjarjen e djeshme në protestë, ku Sali Berisha u godit me grusht. Ai tha se personi që shihet në video teksa tenton të ndalojë 31 vjeçarin Gert Shehu është punonjës i medias. Sipas tij, ai i prishi planin 31 vjeçarit pasi uli intensitetin e goditjes.

“Së pari, s’ka pasur informacion se do të bëjë goditjen as policia dhe struktura që mbron Berishën. Ai personi është një punonjës i medias. Ai ka tentuar ta ndalojë por 31 vjeçari ka qenë fizikisht i fortë dhe i ka ikur. Nëse nuk do ta kishte penguar ky punonjësi mund të jepte një goditje më të fortë.

Ky punonjës që e ka mbajtur, mesa duket ka nuhatur diçka, e ka njohur prandaj ka tentuar ta ndalojë. Minimalisht ka bërë një shërbim sepse ka ulur intensitetin e goditjes. Ai ia ka prishur planin në kokë agresorit, i cili hyn nga krahu i kameras dhe truprojat s’e dinin.”, tha Hoxha.