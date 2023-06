Artan Hoxha: Grupet kriminale në Durrës nuk pyesin për qeverinë, shkojnë i vënë oligarkut pistoletën te veshi

Gazetari investigativ Artan Hoxha, i ftur në emisionin “Të Paekspozuarit”, ka folur mbi vendimin e GJKKO-së, për lënien në burg të ish-kryebashkiakut të Durrësit Vangjush Dako.

Ai tha se largimi nga politika i Dakos do tëg krijjë probleme për PS në qarkun e Durrësit.

“Kali që kapet shi gjithë lëmënin”. Ai me këtë parim po ecën, kur nxjer nga loja një njeri si Vangjush Dako krijon një problem në qarkun e Durrësit. Në zgjedhjet e 1988-s presidenti meksikan fito me ndihmë e kriminelit më të madh, pas zgjedhjeve firmosën kontratë me SHBA, ata kërkuan Feliksin. E njëjta gjë ndodhi me Durrësin, kush e mblidhte Rrumin”, tha Hoxha.

Ndëkrohë gazetari Hoxha theksoi se në të ardhmen do të vijojnë të apstrohen më shumë para nga krimi në Shqipëri.

Ai theksoi se nëse krimi vendos tu vëjë gjoba oligarkëve në Shqipëri, të gjithë do të paguajnë në të kundërt do të duhet të largohen nga Shqipëria.

“Oligarkët në Shqipëri po nuk paguan gjobat tek bandat më mirë të ikin nga Shqipëria”, tha Hoxha.