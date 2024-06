Apeli i dha vulën e PD-së Berishës, Basha: Do të bëjmë rekurs në Gjykatën e Lartë! Marrim pjesë në zgjedhje, nëse jo me logon e PD, krijojmë parti të re

Lulzim Basha tha se do të bëjnë rekurs në Gjykatën e Lartë, për vendimin e gjykatës së Apelit e cila i dha vulën dhe logon e PD-së Sali Berishës. Por nëse nuk marrin logon e PD-së, ish-kryedemokrati paralajmëroi se do të krijojnë një parti të re.

‘“PD do të bëjë rekurs në Gjykatën e Lartë, pasi e konsideron jo të ligjshme vedimin e marrë nga gjykata e apelit. Ka ardhur koha që t’i jepet fund paligjshmërisë 34 vjeçare që mban Shqipërinë peng të një grupi individësh. Në Shqipëri ka ardhur koha të fitojë drejtësia dhe jo padrejtësia.

S’ka pikë rëndësie se si do të paraqitet kjo me çfarë ngjyre dhe logoje, por do të jetë alternativë. Sigurisht do të doja të ishte me logon e PD-së.’- u shpreh Basha.

Më tej ai shtoi se Sali Berisha të cilit i përket tashmë vula, nuk është një alternativë për të larguar Edi Ramën.

Që vendimi i 11 qershorit është i padrejtë. Do të presim zbardhjen e vendimit dhe rekurs në drejtësi për të mos lejuar të triumfoj padrejtësia. Ne do të jemi në zgjedhje. Nuk kemi marrë vendim të tillë. Ne besoj që PD të kthehet aty ku duhet të jetë dhe vendi i PD është në vlera ku ka lindur. Nuk mundet PD të jetë kundër korrupsionit, SPAK, aleatëve tanë strategjikë, përmes rekursit do i kthehemi idealeve demokratëve për betejë të vërtetë me Edi Ramën. Berisha nuk është zgjidhja për të larguar Edi Ramën.

Basha la të kuptohej, megjithëse respekton vendimin e gjykatës, se pas këtij vendimi të Apelit është Edi Rama, që dëshiron të ketë përballë Sali Berishën dhe jo atë vetë.

Përçarja e demokratëve nuk është dje nuk ka qenë i veprimeve tona, por i atij që vendosi interesin e tij mbi demokratët. As Berisha nuk e beson se do ta mund Edi Ramën. Në mungesë të reflektimit të tij është i qartë, jo për karrige, vulë logo. Ata duan të jetë kështu debati. Edi Rama ka bërë gjithçka që të ketë përballë Sali Berishën. Duam ti bashkojmë nën logon e PD dhe kjo nuk është arsyeja që nuk ngurojmë të kërkojnë drejtës.

Së fundmi, Basha i pyetur për deputetët e larguar së fundmi, si Kreshnik Çollaku, Eralda Tase Bano dhe Oriela Nebiaj se çdokush e ka derën e hapur në PD.

Ne sot jemi këtu me të njëjtët vlerat. Të gjithë ata që besojnë se vendit i duhet alternativë, do ti kenë dyert e hapura. Ne do të jemi në zgjedhje.

Komunikimet e mia me ndërkombëtarët janë të pareshtur dhe intensive. Skenari për të larguar Edi Ramën është i një alternativë për shumicën e shqiptarëve që duan ndryshim.

Tashmë që vula i kaloi Sali Berishës dhe Rithemelimit, Bashës i mbetet të krijojë një parti të re pasi zgjedhjet e reja parlamentare janë në vitin 2025 dhe nuk mbetet mjaft kohë të ndjekë plotësisht rrugën ligjore për vulën dhe logon e Partisë Demokratike.