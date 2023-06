Administratës i rritet paga, por çfarë do të ndodhë me pensionistët

Pensionistët duhet të presin deri në Tetor për “rritje” pensioni. Ndryshe nga rrogat, për pensionet nuk do të ketë rritje reale, por vetëm indeksim për të kompesuar rritjen e çmimeve.

Ministrja e Financave Delina Ibrahimaj, sqaroi dje se pensionet do të indeksohen sipas treguesit të inflacionit të përshtatur për pensionistët në tetor.

E pyetur nëse ka ndonjë nismë për minimumin jetik dhe sesi do të bëhet indeksimi i pensioneve, ajo deklaroi: Indeksimin e pensioneve do të bëjmë për periudhën e paindeksuar. Vjet kemi marrë në konsideratë inflacionin e shtatorit, ndërsa të radhës do marrim indeksionin mesatar të shportës për pensionistët, nga tetori deri në shtator të vitit të ardhshëm. Aktualisht të gjithë transfertat i kemi të bazuara në pagën minimale. Kjo e fundit ka pasur një rritje të konsiderueshme.

Ministrja e Financave Delina Ibrahimaj, sqaroi se pensionet do të indeksohen sipas treguesit të inflacionit të përshtatur për pensionistët, shkruan oligarkia.al. Inflacioni që përdoret për indeksimin e pensioneve bazohet mbi çmimet e një shporte mallrash të përshtatur për pensionistët. Kjo shportë ka një strukturë tjetër nga ajo që përdoret për llogaritjen e inflacionit zyrtar, pasi përmban mallrat dhe shërbimet që konsumon më shumë kategoria e pensionistëve. Gjithashtu Delina Ibrahimaj tha dje se vendimi për reformën e pagave është shtyrë, dhe se nuk do të aplikohet as për muajin maj.

Sipas të dhënave historike, inflacioni i përshtatur për pensionistët rezulton përgjithësisht 1 deri në 2 pikë përqindje më i lartë se sa shkalla zyrtare e inflacionit. Shqipëria numëron rreth 680 mijë pensionistë, ndërsa fondi total i pensioneve që paguan buxheti i shtetit për pagesat e pensionistëve është 161.5 miliardë lekë ose afro 1.5 miliardë euro.