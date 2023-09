5 bimë kanabis në ballkon, Enca lirohet nga burgu, avokatët: I mbolli për kuriozitet

Këngëtarja Ruensa Haxhia është liruar nga burgu.

Në seancën e sotme gjyqësore, togat e zeza kanë caktuar masën e sigurisë “detyrim paraqitje”.

Avokatët kanë pretenduar se kontrolli i banesës së këngëtares ishte i paligjshëm, sakaq, sipas mbrojtësve, 5 rrënjët e kanabisit i ka mbjellë për kuriozitet.

Ndërkohë prokuroria kishte kërkuar masën e sigurisë “arrest në burg”.

Kujtojmë se Enca u arrestua të hënën nga policia, pasi në ballkonin e banesës së saj kishte kultivuar 5 bimë kanabis sativa.

Efektivët e Komisariatit nr. 1 përmes të dhënave të marra nga inteligjenca informative ndërhynë pasditen e së hënës në banesën e këngëtares në “Sunrise Residence” dhe gjatë kontrollit gjetën dhe sekuestruan bimët në ballkon.

Enca jetonte prej 6 muajsh në vilën në fjalë, e cila ishte në pronësi të saj, kthyer nga jashtë shtetit. Ajo bashkëjetonte me një shtetas të huaj, i cili ishte aty kur policia ndërhyri. I pyetur nga hetuesit ai ka pretenduar se nuk ka pasur asnjë dijeni në lidhje me rrënjët e kanabis sativa, ndërsa nuk është kujdesur asnjëherë për to.

Ndërkohë Enca, para policisë, deklaroi ditën e arrestimit se drogën e kishte për përdorim vetjak.