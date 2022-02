18 vite nga vdekja, vëllai i Anita Bitrit: Po ju rrëfej si qëndron e vërteta

Janë bërë 18 vite nga vdekja e këngëtares së njohur shqiptare, Anita Bitri.

Anita Bitri ndërroi jetë bashkë me vajzën dhe të ëmën në SHBA. Në një lidhje me Skype për “ABC e Mëngjesit”, vëllai i këngëtares, Arben Bitri ka dhënë një intervistë ekskluzive, ku ka folur për motrën e tij dhe gjithçka rreth saj.

Ai ka treguar disa të vërteta se si ndodhi ngjarja e rëndë, dhe ka treguar se si ka për ta mbajtur mend të motrën e tij.

“Në lidhje me Anitën do më duhej të flisja për ditë të tëra. Natyrisht, që talenti i ime motër më mbush me frymëzim. Anita kishte një mision këngën, edhe pse u ndërpre ky mision e vazhdova unë. Ose të mbyllesha në diçka familjare, ose ta përçoja dëgjuesit shqiptari. Si ironi fati, ajo para se të ndodhte tragjedi filloi të bënte librin autobiografik, po nuk arriti ta mbaronte. U mbarua më vonë”.

Ai ka folur për talentin e saj në muzikë, duke ndarë detaje të ndryshme për këngëtaren.

“Unë isha heroi i saj, kam pas një lidhje speciale. Edhe pse ishim larg në një aspekt të jetës, ajo në Amerikë, unë në Itali, ne mbanim kontakt. Anita kishte lindur bashkë me talentin në muzikë dhe letërsi. Ajo nuk ishte vetëm shkrimtare, por edhe violiniste. E dashuronte këngën, nuk ishte vetëm këngëtare, por edhe muzikante e kompletuar se kishte mbaruar violinën. Ishte shumë e ëmbël dhe me një mirësi të pafund, me një të qeshur shpirtërore. Kështu e mbaj mend unë motrën time.

Ishte shpërthyese, i pëlqente modernia. Ashtu siç ka thënë edhe Zani Ciko, Anita theu ato prangat. Ajo nuk kërkonte thjesht të shkonte në festival, ajo nuk donte çmim, ishte e kënaqur me duartrokitjet e publikut”.

Më tej, Arbeni ka treguar si qendron e vërteta e vdekjes së artistes, çfarë ndodhi realisht dhe të gjitha konspiracionet që u aluduan.

“Ishte e rëndë, kur tre krijesat më të dashura të familjes ikin nga ky rruzull dhe bëhen engjej. Isha në Itali në Modena dhe nuk e besoja. Të nesërmen pas shumë përpjekjesh e morëm vesh lajmin dhe ikëm në Amerikë. Do të kujtojë atë pritjen madhështore që i bën artistët si Frederik Ndoci. Që bën gjithë atë përcjellje dhe ndihmuan për të dërguar trupat në Shqipëri.

Nuk ka asnjë lloj konsipiracioni, ishte një tragjedi. Prandaj u vendos edhe ligji për monoksidi i karbonit. Shtëpia e Anitës nuk e kishte këtë prandaj ndodhi. Zoti Blumber, mbas tragjedisë Bitri vendosi menjëherë ligjin për monoksidin e karbonit. Të gjitha konspiracionet erdhën nga Vlora. Unë jam marr me këtë çështje tre vjet. Ishte injoranca që solli këtë tragjedi”./albeu.com/