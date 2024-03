Zendaya shkëlqen me një fustan të veçantë në “The Green Carpet Fashion Awards”

Zendaya dhe Chrissy Teigen ishin në mesin e një numri yjesh me stil që morën pjesë në çmimet e modës “Green Carpet” në Los Angeles të mërkurën.

Ylli i “Dune”, 27, tregoi sensin e saj të jashtëzakonshëm të stilit me një fustan ombre, i cili përmbante disa rruaza dhe një model lëkure gjarpri.

Aktorja, e cila kohët e fundit u shfaq me një pamje të egër pa të brendshme, i lëshoi flokët e saj të errëta poshtë shpinës me kaçurrela natyrale. Ajo shkëlqeu më tej pamjen e saj me një numër rrathësh argjendi, shkruan DailyMail.

Ndërkohë, gruaja e John Legend, 38 vjeçe, mahniti me një fustan të zi të thjeshtë gjysmë të tejdukshëm, të cilin e kishte aksesuar me një gjerdan lariat diamanti dhe një tufë të zezë.

Çmimet vjetore festojnë ‘njerëzit dhe organizatat që janë vendimtare për transformimin kolektiv në çdo komunitet.’