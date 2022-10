“Zemra më doli nga vendi”, Greta Koçi ndan videon e parë me mbesën në krahë (VIDEO)

Eni Koçi u bë sot nënë për herë të parë. Ajo dhe bashkëshorti i saj Genc Prelvukaj ndanë vetë lajmin e ëmbël në rrjetet sociale ku zbuluan se e kanë quajtur të voglën e tyre Adea.

Por e para që ka ndarë pamje të Adeas në rrjetet sociale ka qenë tezja, Greta Koçi.

“Sot u bera teze e nje engjelli te vogel. Nuk e kisha besuar kurre qe do ndjeja kaq shume emocione. Zemra me doli nga vendi nga lumturia. E dua Adean aq shume sa nuk gjej dot fjale ta shpreh dashurine qe kam per te… Faleminderit Zotit dhe faleminderit @enikociiii 🤍@gencprelvukaj qe ma mbushet shpirtin plot”, shkruan greta Koçi./albeu.com/